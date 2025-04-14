https://sarabic.ae/20250414/وزير-الخارجية-العراقي-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-سوريا-تعقد-المشهد-وتزيد-حدة-التوتر-1099546776.html

وزير الخارجية العراقي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقد المشهد وتزيد حدة التوتر

وزير الخارجية العراقي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقد المشهد وتزيد حدة التوتر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "استقرار سوريا يُعد عاملًا حاسمًا لاستقرار المنطقة بأسرها". 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T19:12+0000

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وأشار حسين، خلال لقاء مع قنوات إعلامية دولية على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إلى أن "التدخلات الخارجية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، تُعقّد المشهد وتزيد من حدة التوتر"، حسب وكالة الأنباء العراقيةوأدان وزير الخارجية العراقي "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة"، واصفًا إياها بـ"الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي"، مؤكدًا دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني. واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250401/السوداني-والشرع-يؤكدان-ضرورة-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-بين-العراق-وسوريا-1099127955.html

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