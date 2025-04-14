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وزير الخارجية العراقي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقد المشهد وتزيد حدة التوتر
وزير الخارجية العراقي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقد المشهد وتزيد حدة التوتر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "استقرار سوريا يُعد عاملًا حاسمًا لاستقرار المنطقة بأسرها". 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار حسين، خلال لقاء مع قنوات إعلامية دولية على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إلى أن "التدخلات الخارجية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، تُعقّد المشهد وتزيد من حدة التوتر"، حسب وكالة الأنباء العراقيةوأدان وزير الخارجية العراقي "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة"، واصفًا إياها بـ"الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي"، مؤكدًا دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني. واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250401/السوداني-والشرع-يؤكدان-ضرورة-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-بين-العراق-وسوريا-1099127955.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة

وزير الخارجية العراقي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقد المشهد وتزيد حدة التوتر

19:12 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Johanna Geron
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "استقرار سوريا يُعد عاملًا حاسمًا لاستقرار المنطقة بأسرها".
وأشار حسين، خلال لقاء مع قنوات إعلامية دولية على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إلى أن "التدخلات الخارجية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، تُعقّد المشهد وتزيد من حدة التوتر"، حسب وكالة الأنباء العراقية
وأدان وزير الخارجية العراقي "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة"، واصفًا إياها بـ"الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي"، مؤكدًا دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
السوداني والشرع يؤكدان ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا
1 أبريل, 10:21 GMT
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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