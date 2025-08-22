https://sarabic.ae/20250822/الجيش-الأمريكي-يعلن-تصفية-أحد-قادة-داعش-في-شمال-سوريا-1104014652.html
الجيش الأمريكي يعلن تصفية أحد قادة "داعش" في شمال سوريا
الجيش الأمريكي يعلن تصفية أحد قادة "داعش" في شمال سوريا
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الوم الجمعة، عن تنفيذ عملية ناجحة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل أحد القياديين البارزين في تنظيم "داعش"*، والذي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
الجيش الأمريكي يعلن تصفية أحد قادة "داعش" في شمال سوريا
03:30 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 04:03 GMT 22.08.2025)
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الوم الجمعة، عن تنفيذ عملية ناجحة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل أحد القياديين البارزين في تنظيم "داعش"*، والذي وصفته بأنه ممول رئيسي ومسؤول عن التخطيط لهجمات في سوريا والعراق.
وجاء في بيان القيادة: "في التاسع عشر من أغسطس نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية مداهمة ناجحة في شمال سوريا، أدت إلى تصفية عضو رفيع المستوى في تنظيم داعش* كان يشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة، لارتباطاته الواسعة بشبكة التنظيم في المنطقة
".
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في يوليو/تموز الماضي مقتل قيادي آخر في "داعش"* يدعى ضياء زوبع مصلح الحرداني، خلال عملية مماثلة في شمال سوريا.
* تنظيم محظور في روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول.