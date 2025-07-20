https://sarabic.ae/20250720/روبيو-سوريا-بحاجة-إلى-استخدام-كل-مواردها-لمنع-عودة-داعش-1102832647.html

روبيو: سوريا بحاجة إلى استخدام كل مواردها لمنع عودة "داعش"

روبيو: سوريا بحاجة إلى استخدام كل مواردها لمنع عودة "داعش"

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن على الحكومة السورية التحرك بشكل عاجل لفرض الأمن في جنوب البلاد. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T03:24+0000

2025-07-20T03:24+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وطالب روبيو باستخدام الحكومة السورية لقواتها لمنع تسلل عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) إلى البلاد.وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الروحي-للطائفة-الدرزية-في-إسرائيل-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-يجب-أن-يصمد-1102828666.html

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