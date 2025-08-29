https://sarabic.ae/20250829/واشنطن-تنفي-مغادرة-قواتها-بشكل-كامل-من-بغداد-1104294456.html
واشنطن تنفي مغادرة قواتها بشكل كامل من بغداد
واشنطن تنفي مغادرة قواتها بشكل كامل من بغداد
سبوتنيك عربي
نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العاصمة ابتداءً من يوم غد السبت. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T16:45+0000
2025-08-29T16:45+0000
2025-08-29T16:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102620/06/1026200679_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8dd9f9fea6379dbdfd08cabb0f520d26.jpg
وأكد المتحدث باسم السفارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحا أن الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) في العراق يسير وفق ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الصادر بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2024.وأشار إلى أن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ما زالت تواصل عملها وفق هذا الجدول، تمهيدا لانتقال مهمة التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار التحول الطبيعي لمهمة التحالف باتجاه إقامة علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية مع العراق.وكانت تقارير تحدثت، اليوم الجمعة، عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد، غدا السبت.وأضافت أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.
https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102620/06/1026200679_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_119ecc47aca88e0f18c5078110fd46dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
واشنطن تنفي مغادرة قواتها بشكل كامل من بغداد
نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العاصمة ابتداءً من يوم غد السبت.
وأكد المتحدث باسم السفارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحا أن الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) في العراق يسير وفق ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الصادر بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ما زالت تواصل عملها وفق هذا الجدول، تمهيدا لانتقال مهمة التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار التحول الطبيعي لمهمة التحالف باتجاه إقامة علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية مع العراق.
وكانت تقارير تحدثت، اليوم الجمعة، عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد، غدا السبت.
وأضافت أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.