واشنطن تنفي مغادرة قواتها بشكل كامل من بغداد

الرئاسة الفلسطينية: نطالب واشنطن بإعادة النظر والتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني
وأكد المتحدث باسم السفارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحا أن الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) في العراق يسير وفق ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الصادر بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2024.وأشار إلى أن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ما زالت تواصل عملها وفق هذا الجدول، تمهيدا لانتقال مهمة التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار التحول الطبيعي لمهمة التحالف باتجاه إقامة علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية مع العراق.وكانت تقارير تحدثت، اليوم الجمعة، عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد، غدا السبت.وأضافت أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.
نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العاصمة ابتداءً من يوم غد السبت.
وأكد المتحدث باسم السفارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحا أن الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) في العراق يسير وفق ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الصادر بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ما زالت تواصل عملها وفق هذا الجدول، تمهيدا لانتقال مهمة التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار التحول الطبيعي لمهمة التحالف باتجاه إقامة علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية مع العراق.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
17 أغسطس, 08:20 GMT
وكانت تقارير تحدثت، اليوم الجمعة، عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد، غدا السبت.
وأضافت أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.
