https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
سبوتنيك عربي
ذكر مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية ستبدأ بالانسحاب من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في شهر أيلول/ سبتمبر... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T08:20+0000
2025-08-17T08:20+0000
2025-08-17T08:20+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن المصدر الحكومي أن "التحالف الدولي سينسحب من قاعدة "عين الأسد" ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه مدينة أربيل".وأوضح المصدر أن "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل، تنفيذًا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مشيرًا إلى أن "المدربين العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".ولفت الموقع إلى أنه "سبق الحديث عن بدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وذلك تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على انهاء مهمة "التحالف الدولي"، بداية من شهر سبتمبر 2025، في حين تبقى القوات في مدينة أربيل وشمال العراق حتى سبتمبر من العام 2026".وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.
https://sarabic.ae/20250602/كتائب-حزب-الله-العراقي-تهدد-باستئناف-الضربات-ضد-القوات-الأمريكية-إن-لم-تنسحب-من-العراق-1101244142.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:817:1393:1862_1920x0_80_0_0_9f59aaace3678a142727b53a91e47dde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل
ذكر مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية ستبدأ بالانسحاب من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقل الموقع
الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن المصدر الحكومي أن "التحالف الدولي سينسحب من قاعدة "عين الأسد" ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه مدينة أربيل".
وأوضح المصدر أن "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل، تنفيذًا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مشيرًا إلى أن "المدربين العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".
ولفت الموقع إلى أنه "سبق الحديث عن بدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وذلك تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على انهاء مهمة "التحالف الدولي"، بداية من شهر سبتمبر 2025، في حين تبقى القوات في مدينة أربيل وشمال العراق حتى سبتمبر من العام 2026".
وبدأت في يناير/ كانون الثاني 2024، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي
لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ( تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).
وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".
وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة
على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".
يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.