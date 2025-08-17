https://sarabic.ae/20250817/العراق-القوات-الأمريكية-تستعد-للانسحاب-الكامل-من-بغداد-إلى-أربيل-1103840409.html

العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل

العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل

ذكر مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية ستبدأ بالانسحاب من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في شهر أيلول/ سبتمبر... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن المصدر الحكومي أن "التحالف الدولي سينسحب من قاعدة "عين الأسد" ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه مدينة أربيل".وأوضح المصدر أن "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل، تنفيذًا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مشيرًا إلى أن "المدربين العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".ولفت الموقع إلى أنه "سبق الحديث عن بدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وذلك تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على انهاء مهمة "التحالف الدولي"، بداية من شهر سبتمبر 2025، في حين تبقى القوات في مدينة أربيل وشمال العراق حتى سبتمبر من العام 2026".وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".وكان العراق قد أعلن، في يناير 2024 أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".يذكر أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 جندي في سوريا، وذلك في إطار التحالف، الذي تشكّل في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين، قبل طرده من معظم تلك المناطق، قبل سنوات.

