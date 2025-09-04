عربي
توقيت حساس وصراع سياسي... من يربح معركة قانون الحشد الشعبي العراقي؟
توقيت حساس وصراع سياسي... من يربح معركة قانون الحشد الشعبي العراقي؟

حصري
منذ سنوات، والحشد الشعبي حاضر بقوة في المشهد العراقي، قوة عسكرية أثبتت حضورها في مواجهة الإرهاب، لكنها اليوم تتحول إلى ملف سياسي حساس يثير جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه.
وأصبح قانون الحشد الشعبي المطروح للتشريع، نقطة خلاف حادة بين القوى السياسية العراقية، فهناك من يراه خطوة لتقنين وجود هذه القوة وجعلها تحت مظلة الدولة، فيما يحذر آخرون من توقيته، مؤكدين أن تمريره الآن قد يفتح الباب أمام انقسامات داخلية وصدامات خارجية.
المجتمع الدولي من جانبه يراقب عن قرب، والولايات المتحدة ومعها بريطانيا ودول أوروبية تبعث رسائل واضحة وهي "تشريع هذا القانون قد يعني عقوبات قاسية على العراق"، خصوصا مع الاتهامات التي توجه لبعض فصائل الحشد بأنها مقربة من إيران.
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
أمس, 05:36 GMT
في المقابل، أنصار القانون يؤكدون أن إقراره سيمنح العراق سيادة أكبر، وينهي الجدل حول هوية الحشد ويجعله جزءا من المؤسسة العسكرية الرسمية.
وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي للمرة الأولى عام 2016، غير أنه خلا آنذاك من التفاصيل التنظيمية والهيكلية اللازمة، أما التعديلات المطروحة حاليا، فينظر إليها كخطوة لإعادة صياغة دور الحشد وإدماجه بشكل أوضح ضمن المنظومة الأمنية الرسمية في البلاد.

ضغوط داخلية وخارجية

ويقول المحلل السياسي مفيد السعيدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "مسودة قانون الحشد الشعبي تواجه تعقيدات عدة بسبب الظروف الداخلية والخارجية وضغوط القوى الإقليمية والدولية، خصوصا مع التغيرات التي تشهدها منطقة غرب آسيا".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
"الحشد الشعبي" في العراق.. من جبهات القتال إلى معركة البرلمان
26 أغسطس, 11:14 GMT
ويوضح السعيدي أن "الحكمة السياسية تقتضي سحب هذا القانون وتأجيله إلى الدورة الانتخابية المقبلة، مراعاة للظروف القاسية التي يمر بها الشعب العراقي".

ويشير السعيدي إلى أن "أي تشريع يجب أن يراعي استحقاقات المواطنين ويحمي مصالحهم وسط هذه التحديات".

وتشكل الحشد الشعبي منتصف عام 2014، بقرار من الحكومة العراقية، استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى العراقي علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، وذلك عقب سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
الخارجية العراقية تهاجم سفير بريطانيا بعد تصريحاته بشأن "الحشد الشعبي"
10 أغسطس, 10:01 GMT

الحشد الشعبي وارتباطه بإيران

إلى ذلك، يقول الخبير السياسي العراقي أثير الشرع: "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قانون الحشد الشعبي من القوانين المثيرة للجدل، خصوصا بعد رفضها الأخير في نيسان الماضي".
ويضيف في حديث لـ "سبوتنيك": "أقرالحشد كهيئة مؤقتة عام 2016، وتشريع هذا القانون بشكل دائم، قد يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق، لاسيما أن بعض الفصائل المقربة من إيران تعد جزءا من الحشد".
ويضيف الخبير العراقي: "بريطانيا ودول أوروبية أخرى أبدت اعتراضها أيضا، ما يجعل تمرير القانون في الدورة الحالية أمرا صعبا"، مرجحا "ترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة".
وأنهى مجلس النواب العراقي، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبحضور 172 نائبا.
العراق.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟
28 يوليو, 11:00 GMT
قوانين حساسة داخل البيت الشيعي
من جانبه، يقول الإعلامي محمد فراس، في حديث لـ "سبوتنيك": "قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين الحساسة التي أثارت انقساما داخل المشهد السياسي العراقي، سواء بين المكونين الشيعي والسني أو داخل البيت الشيعي نفسه".
ويضيف: "هناك قوى شيعية تدعم القانون من حيث المبدأ لكنها لا ترى أن التوقيت مناسب حاليا، بينما أطراف أخرى تسعى لتمريره في هذه المرحلة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
هل يفرض ترامب على العراق حل الحشد الشعبي وعدم المطالبة برحيل القوات الأمريكية عن البلاد؟
26 يناير, 17:05 GMT
ويتابع فراس: "أهمية القانون تكمن في تنظيم هيكلية الحشد وجعله تحت سلطة الحكومة العراقية بشكل رسمي"، مشددا على أن "حجم الخلافات السياسية المحيطة به يجعل تمريره في الدورة الحالية أمرا معقدا، وقد يرجأ لمراحل لاحقة".
ويشهد مجلس النواب العراقي حالة من الجمود منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025، إثر خلاف علني نشب بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات اللاحقة المخصصة لمناقشة قوانين مهمة، ابرزها قانون الحشد الشعبي.
