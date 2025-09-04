https://sarabic.ae/20250904/توقيت-حساس-وصراع-سياسي-من-يربح-معركة-قانون-الحشد-الشعبي-العراقي؟-1104500624.html

توقيت حساس وصراع سياسي... من يربح معركة قانون الحشد الشعبي العراقي؟

منذ سنوات، والحشد الشعبي حاضر بقوة في المشهد العراقي، قوة عسكرية أثبتت حضورها في مواجهة الإرهاب، لكنها اليوم تتحول إلى ملف سياسي حساس يثير جدلا واسعا داخل... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

العراق

الحشد الشعبي

البرلمان العراقي

تقارير سبوتنيك

حصري

وأصبح قانون الحشد الشعبي المطروح للتشريع، نقطة خلاف حادة بين القوى السياسية العراقية، فهناك من يراه خطوة لتقنين وجود هذه القوة وجعلها تحت مظلة الدولة، فيما يحذر آخرون من توقيته، مؤكدين أن تمريره الآن قد يفتح الباب أمام انقسامات داخلية وصدامات خارجية.في المقابل، أنصار القانون يؤكدون أن إقراره سيمنح العراق سيادة أكبر، وينهي الجدل حول هوية الحشد ويجعله جزءا من المؤسسة العسكرية الرسمية.ضغوط داخلية وخارجيةويقول المحلل السياسي مفيد السعيدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "مسودة قانون الحشد الشعبي تواجه تعقيدات عدة بسبب الظروف الداخلية والخارجية وضغوط القوى الإقليمية والدولية، خصوصا مع التغيرات التي تشهدها منطقة غرب آسيا".ويوضح السعيدي أن "الحكمة السياسية تقتضي سحب هذا القانون وتأجيله إلى الدورة الانتخابية المقبلة، مراعاة للظروف القاسية التي يمر بها الشعب العراقي".وتشكل الحشد الشعبي منتصف عام 2014، بقرار من الحكومة العراقية، استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى العراقي علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، وذلك عقب سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.الحشد الشعبي وارتباطه بإيرانإلى ذلك، يقول الخبير السياسي العراقي أثير الشرع: "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قانون الحشد الشعبي من القوانين المثيرة للجدل، خصوصا بعد رفضها الأخير في نيسان الماضي".ويضيف في حديث لـ "سبوتنيك": "أقرالحشد كهيئة مؤقتة عام 2016، وتشريع هذا القانون بشكل دائم، قد يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق، لاسيما أن بعض الفصائل المقربة من إيران تعد جزءا من الحشد".وأنهى مجلس النواب العراقي، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبحضور 172 نائبا.قوانين حساسة داخل البيت الشيعيمن جانبه، يقول الإعلامي محمد فراس، في حديث لـ "سبوتنيك": "قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين الحساسة التي أثارت انقساما داخل المشهد السياسي العراقي، سواء بين المكونين الشيعي والسني أو داخل البيت الشيعي نفسه".ويضيف: "هناك قوى شيعية تدعم القانون من حيث المبدأ لكنها لا ترى أن التوقيت مناسب حاليا، بينما أطراف أخرى تسعى لتمريره في هذه المرحلة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية".ويتابع فراس: "أهمية القانون تكمن في تنظيم هيكلية الحشد وجعله تحت سلطة الحكومة العراقية بشكل رسمي"، مشددا على أن "حجم الخلافات السياسية المحيطة به يجعل تمريره في الدورة الحالية أمرا معقدا، وقد يرجأ لمراحل لاحقة".ويشهد مجلس النواب العراقي حالة من الجمود منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025، إثر خلاف علني نشب بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات اللاحقة المخصصة لمناقشة قوانين مهمة، ابرزها قانون الحشد الشعبي.

العراق

