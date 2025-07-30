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بالنفوذ والسلاح... فصائل عراقية تتصارع على أراضي "حزام بغداد"
بالنفوذ والسلاح... فصائل عراقية تتصارع على أراضي "حزام بغداد"
سبوتنيك عربي
كشف اشتباك بين "الحشد الشعبي" وقوات الشرطة العراقية، الأحد الماضي، عن شبكة تستحوذ على أراض زراعية في مناطق "حزام بغداد"، بحسب وسائل إعلام عراقية. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت تلك الوسائل بأنه "بعد الاشتباك، ظهرت أصوات مزارعين قالوا إن جهات مسلحة متنفذة استولت على أراضيهم، ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق للنظر في الشكاوى".وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،، في وقت سابق، إنه "ينتظر نتائج التحقيق لاتخاذ إجراءات بحق أي تجاوز بغير وجه حق"، مؤكدًا على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة".بالتزامن، تتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا الفصيل المتورط في الاشتباك بـ"الإرهابي"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.
https://sarabic.ae/20250727/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-أحد-فوق-القانون-ولن-يستطيع-أحد-أن-يحل-محل-الدولة-أو-سلطاتها-1103093729.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي

بالنفوذ والسلاح... فصائل عراقية تتصارع على أراضي "حزام بغداد"

07:13 GMT 30.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟
العراق.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
كشف اشتباك بين "الحشد الشعبي" وقوات الشرطة العراقية، الأحد الماضي، عن شبكة تستحوذ على أراض زراعية في مناطق "حزام بغداد"، بحسب وسائل إعلام عراقية.
وأفادت تلك الوسائل بأنه "بعد الاشتباك، ظهرت أصوات مزارعين قالوا إن جهات مسلحة متنفذة استولت على أراضيهم، ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق للنظر في الشكاوى".
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،، في وقت سابق، إنه "ينتظر نتائج التحقيق لاتخاذ إجراءات بحق أي تجاوز بغير وجه حق"، مؤكدًا على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة".
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
رئيس الوزراء العراقي: لا أحد فوق القانون ولن يستطيع أحد أن يحل محل الدولة أو سلطاتها
27 يوليو, 18:38 GMT
بالتزامن، تتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا الفصيل المتورط في الاشتباك بـ"الإرهابي"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.
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