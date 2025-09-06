العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.
2025-09-06T18:23+0000
2025-09-06T18:23+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
سوق النفط
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية للبلاد.وشدد السوداني في البيان على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".وكان محمد شياع السوداني، قد أوضح، في وقت سابق اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما، فيما دعا إلى إعادة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط.وقال السوداني في "منتدى بغداد للطاقة" المنعقد في العاصمة العراقية، إن "العراق عضو أساسي في أوبك، إضافة إلى مكانة الاحتياطي العراقي المؤكد الذي يصل إلى 150 مليار برميل وفق أوسط التقديرات ليكون في أعلى المراتب على مستوى العالم"، لافتا إلى أن "هذا يعني أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات وهي ميزة تعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين".وأضاف أن "حصتنا التصديرية لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان وحاجة البلد للعوائد المالية لتوفير الإعمار والخدمات، ونأمل من الأشقاء والأصدقاء أن يتفهموا بشكل أعمق هذه الضرورة الاقتصادية والتنموية العراقية ويعيدوا النظر بحجم حصة العراق وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية".وتستضيف بغداد فعاليات "منتدى بغداد الدولي للطاقة" اليوم وغدا، 6 و7 أيلول/ سبتمبر، وبمشاركة وزراء للطاقة وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال من داخل العراق وخارجه.
https://sarabic.ae/20250906/شراكة-استراتيجية-تخزين-النفط-العراقي-في-سلطنة-عمان-1104574380.html
العراق
سبوتنيك عربي
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط

18:23 GMT 06.09.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Photo / IraqiPmo
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية للبلاد.
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
14:41 GMT
وشدد السوداني في البيان على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".
وكان محمد شياع السوداني، قد أوضح، في وقت سابق اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما، فيما دعا إلى إعادة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط.
وقال السوداني في "منتدى بغداد للطاقة" المنعقد في العاصمة العراقية، إن "العراق عضو أساسي في أوبك، إضافة إلى مكانة الاحتياطي العراقي المؤكد الذي يصل إلى 150 مليار برميل وفق أوسط التقديرات ليكون في أعلى المراتب على مستوى العالم"، لافتا إلى أن "هذا يعني أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات وهي ميزة تعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين".
وأضاف أن "حصتنا التصديرية لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان وحاجة البلد للعوائد المالية لتوفير الإعمار والخدمات، ونأمل من الأشقاء والأصدقاء أن يتفهموا بشكل أعمق هذه الضرورة الاقتصادية والتنموية العراقية ويعيدوا النظر بحجم حصة العراق وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية".
وتستضيف بغداد فعاليات "منتدى بغداد الدولي للطاقة" اليوم وغدا، 6 و7 أيلول/ سبتمبر، وبمشاركة وزراء للطاقة وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال من داخل العراق وخارجه.
