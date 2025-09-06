https://sarabic.ae/20250906/العراق-السوداني-يوجه-بتشكيل-لجنة-تحقيق-عليا-بشأن-شبهات-تهريب-النفط--1104579581.html
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية للبلاد.وشدد السوداني في البيان على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".وكان محمد شياع السوداني، قد أوضح، في وقت سابق اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما، فيما دعا إلى إعادة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط.وقال السوداني في "منتدى بغداد للطاقة" المنعقد في العاصمة العراقية، إن "العراق عضو أساسي في أوبك، إضافة إلى مكانة الاحتياطي العراقي المؤكد الذي يصل إلى 150 مليار برميل وفق أوسط التقديرات ليكون في أعلى المراتب على مستوى العالم"، لافتا إلى أن "هذا يعني أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات وهي ميزة تعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين".وأضاف أن "حصتنا التصديرية لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان وحاجة البلد للعوائد المالية لتوفير الإعمار والخدمات، ونأمل من الأشقاء والأصدقاء أن يتفهموا بشكل أعمق هذه الضرورة الاقتصادية والتنموية العراقية ويعيدوا النظر بحجم حصة العراق وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية".وتستضيف بغداد فعاليات "منتدى بغداد الدولي للطاقة" اليوم وغدا، 6 و7 أيلول/ سبتمبر، وبمشاركة وزراء للطاقة وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال من داخل العراق وخارجه.
