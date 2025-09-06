عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
من الملعب
صدى الحياة
عرب بوينت بودكاست
الإنسان والثقافة
عرب بوينت بودكاست
مدار الليل والنهار
ملفات ساخنة
مرايا العلوم
عرب بوينت بودكاست
عالم سبوتنيك
شؤون عسكرية
مساحة حرة
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
لبنان والعالم
الإنسان والثقافة
مرايا العلوم
من الملعب
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
المقهى الثقافي
مرايا العلوم
ع الموجة مع ايلي
شؤون عسكرية
عرب بوينت بودكاست
عالم سبوتنيك
ملفات ساخنة
صدى الحياة
لبنان والعالم
أمساليوم
بث مباشر
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
وقعت شركتا العمانية للصهاريج "أوتكو" و"أوكيو" للمتاجرة، التابعتان لمجموعة أوكيو العُمانية، مذكرتي تفاهم مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت، وذلك... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
سلطنة عمان
سوق النفط
اقتصاد
وتضمنت المذكرة الأولى تأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.أما المذكرة الثانية، فتتناول قيام شركة "أوكيو" للمتاجرة بتسويق النفط العراقي عالميا، مستفيدة من الخبرات التجارية والإدارية للطرفين، بهدف تعزيز القيمة المضافة للنفط العراقي وتوسيع آفاق التعاون التجاري وتبادل الخبرات.كما تفتح الاتفاقيتان المجال أمام نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين "أوكيو" و"سومو"، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الثنائية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام "أوكيو" بتوسيع حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال تجارة واستثمار الطاقة.
العراق
سلطنة عمان
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان

14:41 GMT 06.09.2025
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وقعت شركتا العمانية للصهاريج "أوتكو" و"أوكيو" للمتاجرة، التابعتان لمجموعة أوكيو العُمانية، مذكرتي تفاهم مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي،محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عمان مؤخراً.
وتضمنت المذكرة الأولى تأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويشمل المشروع إنشاء مرافق متطورة لتخزين وتحميل وتفريغ النفط بسعة أولية تصل إلى 10 ملايين برميل، قابلة للتوسعة حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع.بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
6 أغسطس, 12:43 GMT
أما المذكرة الثانية، فتتناول قيام شركة "أوكيو" للمتاجرة بتسويق النفط العراقي عالميا، مستفيدة من الخبرات التجارية والإدارية للطرفين، بهدف تعزيز القيمة المضافة للنفط العراقي وتوسيع آفاق التعاون التجاري وتبادل الخبرات.
وتعد هاتان المذكرتان نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والعراق، حيث تسهمان في تطوير بنية تحتية حديثة لقطاع تخزين النفط، وتدعم انطلاقة جديدة للتعاون في مجال الطاقة. كما تعززان من مكانة البلدين كمحورين رئيسيين في التجارة العالمية للطاقة.
كما تفتح الاتفاقيتان المجال أمام نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين "أوكيو" و"سومو"، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الثنائية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام "أوكيو" بتوسيع حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال تجارة واستثمار الطاقة.
