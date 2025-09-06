https://sarabic.ae/20250906/شراكة-استراتيجية-تخزين-النفط-العراقي-في-سلطنة-عمان-1104574380.html
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
وقعت شركتا العمانية للصهاريج "أوتكو" و"أوكيو" للمتاجرة، التابعتان لمجموعة أوكيو العُمانية، مذكرتي تفاهم مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت، وذلك...
وقعت شركتا العمانية للصهاريج "أوتكو" و"أوكيو" للمتاجرة، التابعتان لمجموعة أوكيو العُمانية، مذكرتي تفاهم مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي،محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عمان مؤخراً.
وتضمنت المذكرة الأولى تأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي
في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويشمل المشروع إنشاء مرافق متطورة لتخزين وتحميل وتفريغ النفط بسعة أولية تصل إلى 10 ملايين برميل، قابلة للتوسعة حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع.بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
أما المذكرة الثانية، فتتناول قيام شركة "أوكيو" للمتاجرة بتسويق النفط العراقي عالميا، مستفيدة من الخبرات التجارية والإدارية للطرفين
، بهدف تعزيز القيمة المضافة للنفط العراقي وتوسيع آفاق التعاون التجاري وتبادل الخبرات.
وتعد هاتان المذكرتان نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والعراق، حيث تسهمان في تطوير بنية تحتية حديثة لقطاع تخزين النفط، وتدعم انطلاقة جديدة للتعاون في مجال الطاقة. كما تعززان من مكانة البلدين كمحورين رئيسيين في التجارة العالمية للطاقة.
كما تفتح الاتفاقيتان المجال أمام نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين "أوكيو" و"سومو"، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الثنائية
، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام "أوكيو" بتوسيع حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال تجارة واستثمار الطاقة.