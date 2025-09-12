"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية

عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/روساتوم-والمؤسسة-الوطنية-الصينية-للطاقة-النووية-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتطوير-الموارد-البشرية-1104775750.html
"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية
"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية
سبوتنيك عربي
وقّعت شركة روساتوم الروسية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الموارد البشرية وسوق العمل، وذلك خلال... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T08:51+0000
2025-09-12T08:51+0000
اقتصاد
روسيا
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104776227_0:57:584:386_1920x0_80_0_0_1919c27f28beb20cbc5ac1edcd2efd9d.jpg
وتم توقيع المذكرة من قبل تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية في شركة روساتوم، ولي تشانغ يو، القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.وقالت تيرينتيفا خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت في متحف الذرة: "نحن دائمًا منفتحون على الحوار، ونسعى إلى تطوير الشراكة مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك في الإطار المتعدّد الأطراف الذي أسسناه ضمن منصة الطاقة النووية لدول بريكس".وتضمّن برنامج الزيارة، في جانبه العملي، جولات إلى معهد أوبنينسك للطاقة الذرية التابع للجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، والأكاديمية التقنية لشركة روساتوم في أوبنينسك، إضافة إلى الأكاديمية المؤسسية لشركة روساتوم في موسكو.ويعد التعاون بين شركة روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية، وهو جزء من منصة الطاقة النووية لدول "بريكس"، التي أُنشئت العام الماضي، بوصفها تحالفًا طوعيًا يضم شركات ومجتمعات مهنية نووية من دول "بريكس"، وتشارك فيه المؤسسة الصينية بفاعلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104776227_0:2:584:440_1920x0_80_0_0_45e7342b3d5687950c081529db4e9171.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, روساتوم
اقتصاد, روسيا, روساتوم

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية

08:51 GMT 12.09.2025
© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Photo / Rosatom
تابعنا عبر
وقّعت شركة روساتوم الروسية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الموارد البشرية وسوق العمل، وذلك خلال زيارة عمل قام بها وفد قسم الموارد البشرية في المؤسسة الصينية إلى روسيا.
وتم توقيع المذكرة من قبل تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية في شركة روساتوم، ولي تشانغ يو، القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.
© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
© Photo / Rosatom

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، وتنسيق الأنشطة لتطوير نهج يركّز على الإنسان في تدريب وتطوير الكوادر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعات الشباب والنساء في القطاع النووي في البلدين.

© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
© Photo / Rosatom
وقالت تيرينتيفا خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت في متحف الذرة: "نحن دائمًا منفتحون على الحوار، ونسعى إلى تطوير الشراكة مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك في الإطار المتعدّد الأطراف الذي أسسناه ضمن منصة الطاقة النووية لدول بريكس".
© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
© Photo / Rosatom

وأضافت: "الاتفاقية وخارطة الطريق الموقّعة اليوم ستحدّد المراحل والأهداف ومجالات المسؤولية، ما سيسهم في زيادة فاعلية عملنا المشترك. ونأمل في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير سوق العمل العالي التقنية وتنمية الموارد البشرية".

© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
© Photo / Rosatom
وتضمّن برنامج الزيارة، في جانبه العملي، جولات إلى معهد أوبنينسك للطاقة الذرية التابع للجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، والأكاديمية التقنية لشركة روساتوم في أوبنينسك، إضافة إلى الأكاديمية المؤسسية لشركة روساتوم في موسكو.
© Photo / Rosatomروساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية
© Photo / Rosatom

وفي الجانب الثقافي، فقد شمل البرنامج زيارة أول محطة نووية في العالم، ومتحف الذرة في مركز المعارض الوطنية (في دي إن خا)، ومعرض "طاقة الأحلام" في حديقة زارياديه، المكرّس للذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم"والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot;والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم"والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

&quot;روساتوم&quot; والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

1/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

2/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

3/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

4/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

5/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

6/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

7/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

8/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

9/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

10/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

11/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

12/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

13/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

14/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

15/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم"والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

16/16
© Photo / Rosatom

"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية

ويعد التعاون بين شركة روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية، وهو جزء من منصة الطاقة النووية لدول "بريكس"، التي أُنشئت العام الماضي، بوصفها تحالفًا طوعيًا يضم شركات ومجتمعات مهنية نووية من دول "بريكس"، وتشارك فيه المؤسسة الصينية بفاعلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала