نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو تنشئ صناعة جديدة في مصر من خلال العمل على بناء محطة الضبعة النووية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، بأن بلاده تُنشئ صناعة جديدة في مصر من خلال العمل على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية وإنشاء منطقة صناعية روسية.

وأوضح أوفرشوك للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن "محطة الطاقة النووية في الضبعة مشروع بارز للغاية... يعمل في الموقع 27 ألف شخص يوميا، معظمهم من المواطنين المصريين".وأضاف أن روسيا "تُسهّل توطين الإنتاج في مصر، وفي الوقت نفسه، يتم تدريب الطلاب المصريين في المجالات المتعلقة بمواصلة تشغيل محطة الطاقة النووية".وشدد أليكسي أوفرشوك على أهمية مشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا إلى أنه "لقد جئنا إلى هنا ونُنشئ بالفعل صناعة جديدة كليا في البلاد، كما نفعل دائما عند وصولنا إلى مكان ما مع بناء محطات الطاقة النووية".ويشار إلى أنه يوم الأحد، وصل وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية.وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

