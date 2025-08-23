https://sarabic.ae/20250823/بوتين-يتفاجأ-بشابة-تعمل-مساعدة-قبطان-في-الأسطول-البحري-النووي-الروسي-فيديو-1104059182.html
بوتين يتفاجأ بشابة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول البحري النووي الروسي.. فيديو
تفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بلقب شابة سألته عن أهمية طريق البحر الشمالي، وذلك خلال زيارته لمدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
تفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بلقب شابة سألته عن أهمية طريق البحر الشمالي، وذلك خلال زيارته لمدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود.
ومن خلال تقديم الفتاة لرئيس الدولة، ذكر أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة "روساتوم"، "خبر اليوم العالمي": "لأول مرة في التاريخ، أصبحت امرأة قائدة كاسحة جليد نووية". وأشار ليخاتشوف إلى أن "نينا فدوفينا، نائبة القبطان، على بُعد خطوتين فقط من هذه الرتبة الرفيعة".
وعقد الرئيس الروسي اجتماعًا مع العاملين في الصناعة النووية، وسأله أحد المشاركين في الاجتماع، وهي مساعدة قبطان في أسطول كاسحات الجليد، عن أهمية طريق بحر الشمال.
فوجئ الرئيس بوتين بهذا الأمر بشدة، وقال: "هذا أمر يثير الذهول فعلا، ظننت أن هذه الفتاة لا تزال تدرس في المدرسة". وردت الفتاة قائلة بمزاح إن "الصناعة النووية لا تكسر الجليد فحسب، بل وتكسر كذلك الصور النمطية المعتادة".
وتمنى الرئيس الروسي للفتاة الشابة النجاح والتوفيق.
قوالت الفتاة التي فاجأت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحصولها على صفة "مساعد قبطان بحري"، إنها تنتمي إلى عائلة متمرسة في العمل البحري.
وأوضحت أن "عمل جدي الأكبر وجدي وأمي في البحر". والآن، أواصل أنا وأخي مسيرة هذه السلالة البحرية، وأنا فخورة جدا بالعمل على أسطول كاسحات الجليد النووية الوحيد في العالم".