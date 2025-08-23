https://sarabic.ae/20250823/الأسطول-الشمالي-يشارك-في-مناورات-تأمين-القوات-البحرية-الروسية-1104051212.html
الأسطول الشمالي يشارك في مناورات تأمين القوات البحرية الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الشمالي شارك في مناورة خاصة شملت أنواعاً مختلفة من أنشطة الدعم والإمداد الخاصة بالقوات البحرية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
أخبار الصناعات البحرية الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورة تضمنت الجانب العملي للتدريب الخاص بتأمين القوات البحرية، حيث أشرف القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، شخصياً على مراحل تنظيم وتنفيذ التدريبات، واستمع إلى تقرير قائد الأسطول الشمالي الأدميرال كونستانتين كابانتسوف.وبحسب البيان، جرى في القاعدة الرئيسية لقوات السطح التابعة للأسطول الشمالي تدريب الأطقم على جوانب الإمداد الطبي، وتحميل الصواريخ والأسلحة المدفعية، إضافة إلى إعادة تزويد السفن بالوقود والمواد الغذائية إلى المستويات اللازمة بعد أداء مهام طويلة في البحر.كما نفذت في أحد المطارات بمقاطعة مورمانسك تدريبات عملية لتأمين وحدات الطيران البحري، تمثلت في إخراج الطائرات والمعدات الجوية من تحت ضربات عدو افتراضي.وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الشمالي شارك في مناورة خاصة شملت أنواعاً مختلفة من أنشطة الدعم والإمداد الخاصة بالقوات البحرية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورة تضمنت الجانب العملي للتدريب الخاص بتأمين القوات البحرية، حيث أشرف القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، شخصياً على مراحل تنظيم وتنفيذ التدريبات، واستمع إلى تقرير قائد الأسطول الشمالي الأدميرال كونستانتين كابانتسوف.
وبحسب البيان، جرى في القاعدة الرئيسية لقوات السطح التابعة للأسطول الشمالي تدريب الأطقم على جوانب الإمداد الطبي، وتحميل الصواريخ والأسلحة المدفعية، إضافة إلى إعادة تزويد السفن بالوقود والمواد الغذائية إلى المستويات اللازمة بعد أداء مهام طويلة في البحر.
كما نفذت في أحد المطارات بمقاطعة مورمانسك تدريبات عملية لتأمين وحدات الطيران البحري، تمثلت في إخراج الطائرات والمعدات الجوية من تحت ضربات عدو افتراضي.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي
هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".