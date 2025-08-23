الأسطول الشمالي يشارك في مناورات تأمين القوات البحرية الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
الأسطول الشمالي يشارك في مناورات تأمين القوات البحرية الروسية
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورة تضمنت الجانب العملي للتدريب الخاص بتأمين القوات البحرية، حيث أشرف القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، شخصياً على مراحل تنظيم وتنفيذ التدريبات، واستمع إلى تقرير قائد الأسطول الشمالي الأدميرال كونستانتين كابانتسوف.وبحسب البيان، جرى في القاعدة الرئيسية لقوات السطح التابعة للأسطول الشمالي تدريب الأطقم على جوانب الإمداد الطبي، وتحميل الصواريخ والأسلحة المدفعية، إضافة إلى إعادة تزويد السفن بالوقود والمواد الغذائية إلى المستويات اللازمة بعد أداء مهام طويلة في البحر.كما نفذت في أحد المطارات بمقاطعة مورمانسك تدريبات عملية لتأمين وحدات الطيران البحري، تمثلت في إخراج الطائرات والمعدات الجوية من تحت ضربات عدو افتراضي.وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الشمالي شارك في مناورة خاصة شملت أنواعاً مختلفة من أنشطة الدعم والإمداد الخاصة بالقوات البحرية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورة تضمنت الجانب العملي للتدريب الخاص بتأمين القوات البحرية، حيث أشرف القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، شخصياً على مراحل تنظيم وتنفيذ التدريبات، واستمع إلى تقرير قائد الأسطول الشمالي الأدميرال كونستانتين كابانتسوف.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
27 مارس, 14:51 GMT
وبحسب البيان، جرى في القاعدة الرئيسية لقوات السطح التابعة للأسطول الشمالي تدريب الأطقم على جوانب الإمداد الطبي، وتحميل الصواريخ والأسلحة المدفعية، إضافة إلى إعادة تزويد السفن بالوقود والمواد الغذائية إلى المستويات اللازمة بعد أداء مهام طويلة في البحر.
كما نفذت في أحد المطارات بمقاطعة مورمانسك تدريبات عملية لتأمين وحدات الطيران البحري، تمثلت في إخراج الطائرات والمعدات الجوية من تحت ضربات عدو افتراضي.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".
