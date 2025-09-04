عربي
بوتين: الطاقة النووية تلبي بالكامل المعايير الخضراء وينبغي على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال
بوتين: الطاقة النووية تلبي بالكامل المعايير الخضراء وينبغي على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الطاقة النووية تُلبي تمامًا المعايير الخضراء، وأن على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:48+0000
2025-09-04T11:13+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104498530_0:110:3248:1937_1920x0_80_0_0_b3c3a4c054d4b249d38135f153c0eb66.jpg
قال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في الشرق الأقصى: "مشاريع محطات الطاقة النووية تنتمي بحق إلى ما يسمى الطاقة الخضراء؛ فهي لا تُنتج أي بصمة كربونية تُذكر. وبالطبع، يجب علينا مواصلة تطوير هذا المجال الواعد".وأشار إلى أنه يتوقع سماع آراء ووجهات نظر حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.ووفقا له: فإنه "من المهم أيضًا تطوير الطاقة الكهرومائية بشكل نشط في الشرق الأقصى كمصدر فعال وصديق للبيئة للطاقة".وأضاف خلال الاجتماع: "نرى أن الشرق الأقصى، بفضل جهودنا المشتركة، والتي أود أن أشكركم عليها جميعًا، هو ثمرة عملنا الجماعي المشترك. ولولا هذا التطور، لما سار بالوتيرة التي نشهدها حاليًا".وقال بوتين: "وفقًا لتقديرات مختلفة، يُقدر احتياطي الفحم في المنطقة (في الشرق الأقصى ) بمئات السنين، وقد يصل إلى 900 عام. احتياطيات الفحم ضخمة لدرجة أنه من المفيد التفكير في كيفية استخدامها".وأضاف: "تمتلك المنطقة احتياطيات كبيرة من الفحم... وفي هذا الصدد، أعتقد أنه من المناسب تقييم إمكانيات توسيع نطاق إنتاج الفحم في الشرق الأقصى . بالطبع، حيثما يكون ذلك مُبررًا اقتصاديًا ومُجديًا. وبالطبع، باستخدام التقنيات الحديثة والامتثال الصارم للمعايير البيئية".
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الطاقة النووية تُلبي تمامًا المعايير الخضراء، وأن على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال.
قال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في الشرق الأقصى: "مشاريع محطات الطاقة النووية تنتمي بحق إلى ما يسمى الطاقة الخضراء؛ فهي لا تُنتج أي بصمة كربونية تُذكر. وبالطبع، يجب علينا مواصلة تطوير هذا المجال الواعد".
وأشار إلى أنه يتوقع سماع آراء ووجهات نظر حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إعداد مشاريع لبناء مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة وتوفير مصادر لتمويلها، ومثل هذا العمل ضروري، من بين أمور أخرى، للحفاظ على الكفاءات المهنية وخلقها، وهي مدرسة للطاقة الكهرومائية التي اشتهرت بها بلادنا دائمًا بالطبع".

ووفقا له: فإنه "من المهم أيضًا تطوير الطاقة الكهرومائية بشكل نشط في الشرق الأقصى كمصدر فعال وصديق للبيئة للطاقة".
وأضاف خلال الاجتماع: "نرى أن الشرق الأقصى، بفضل جهودنا المشتركة، والتي أود أن أشكركم عليها جميعًا، هو ثمرة عملنا الجماعي المشترك. ولولا هذا التطور، لما سار بالوتيرة التي نشهدها حاليًا".
وأكد أنه لا توجد أي مؤشرات على نقص حاد في طاقة توليد الكهرباء في الشرق الأقصى.

وقال بوتين: "وفقًا لتقديرات مختلفة، يُقدر احتياطي الفحم في المنطقة (في الشرق الأقصى ) بمئات السنين، وقد يصل إلى 900 عام. احتياطيات الفحم ضخمة لدرجة أنه من المفيد التفكير في كيفية استخدامها".
وأضاف: "تمتلك المنطقة احتياطيات كبيرة من الفحم... وفي هذا الصدد، أعتقد أنه من المناسب تقييم إمكانيات توسيع نطاق إنتاج الفحم في الشرق الأقصى . بالطبع، حيثما يكون ذلك مُبررًا اقتصاديًا ومُجديًا. وبالطبع، باستخدام التقنيات الحديثة والامتثال الصارم للمعايير البيئية".
