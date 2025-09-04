https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يفتتح-مرافق-البنية-التحتية-الجديدة-في-الشرق-الأقصى-فيديو-1104496854.html
بوتين يفتتح مرافق البنية التحتية الجديدة في الشرق الأقصى... فيديو
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عددًا من المرافق الجديدة للبنية التحتية في مناطق الشرق الأقصى عبر رابط فيديو من فرع المركز الوطني "روسيا".
قال رئيس الدولة في مقطع فيديو نشر على قناة الكرملين: "يزداد، عاما بعد عام، احتياج سكان الشرق الأقصى إلى المزيد من المرافق. إنها حديثة، وتتمتع بآفاق تطوير واعدة، وبالتالي، تتطور آفاق هذه المنطقة الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية".يشار إلى أن من بين المرافق التي تم إطلاقها خط سكة حديد المحيط الهادئ بطول 531 كم، والذي يربط جمهورية ساخا (ياقوتيا) وإقليم خاباروفسك، ومركز النقل والخدمات اللوجستية "أرتيم" في إقليم بريمورسكي، بالإضافة إلى المحطة الدولية لمطار خاباروفسك.ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك، بحسب الكرملين.وسيطلع الرئيس الروسي على تقرير تفاعلي حول إنجازات المقاطعة ثم سيدشن مرافق إنتاج ونقل جديدة عبر الفيديو. كما سيتحدث بوتين مع متخصصين وفنانين شباب.في وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي بأن احتياطيات روسيا من الفحم تكفي لألف عام . وأضاف أن بعض المشاكل لا تزال قائمة في إمدادات الطاقة في الشرق الأقصى، ومنها الاستخدام غير المتكافئ للفحم.
وأضاف: "لا يزال هناك الكثير ما ينبغي القيام به. أعني أن الشرق الأقصى يشكل ما يقرب من نصف، أو 40%، من مساحة روسيا بأكملها. هناك عمل يتعين القيام به".
