https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يزور-فرع-المركز-الوطني-روسيا-في-فلاديفوستوك-فيديو-1104485835.html
بوتين يزور فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك... فيديو
بوتين يزور فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك. 04.09.2025
2025-09-04T07:09+0000
2025-09-04T07:09+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104485227_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_244f0899b2ed178c7949e5fe603d5d47.jpg
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرع الشرق الأقصى للمركز الوطني "روسيا" على متن قارب أوراغان، ليبدأ برنامج عمله في المنتدى الاقتصادي الشرقي.في العام الماضي، وقّع بوتين مرسومًا بشأن إنشاء المركز الوطني "روسيا". وبناءً على تعليمات الرئيس، يجري إنشاء فروع لهذه المؤسسة في الأقاليم. ففي فلاديفوستوك، يقع المركز على قاعدة المتحف المائي الذي بُني عام 1990.ينعقد في فلاديفوستوك هذه الأيام منتدى الاقتصادي الشرقي، وفي إطاره خطط بوتن:سيكون الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي جلسة عامة بمشاركة الرئيس. والمقرر في الساعة 13:00 (6:00 موسكو) يوم 5 سبتمبر.ومن المقرر أن تكون رحلة عمل رئيس الدولة إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول.وخلال الرحلة، سيتركز اهتمام بوتين على آفاق تنمية الشرق الأقصى، وعلى وجه الخصوص، خلال الزيارة إلى فرع المركز الوطني "روسيا"، حيث سيتم تقديم عرض تفاعلي لرئيس الدولة لنتائج التنمية في المنطقة، يليه مؤتمر عبر الفيديو لإطلاق عمل المؤسسات الجديدة ومرافق البنية التحتية للنقل.وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم أمس الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.المنتدى الاقتصادي الشرقي يشهد موكبا ضخما في الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
https://sarabic.ae/20250903/1104455838.html
https://sarabic.ae/20250903/افتتاح-يوم-الصقر-كجزء-من-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-فيديو-1104464048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104485227_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_f6719eb759d76354bf04d0037e1ff331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا

بوتين يزور فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك... فيديو

07:09 GMT 04.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك
رحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرع الشرق الأقصى للمركز الوطني "روسيا" على متن قارب أوراغان، ليبدأ برنامج عمله في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

واطلع الرئيس على المعارض الموجودة. وكان بوتين أول ضيف على متحف اللواء البحري 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ، الذي سُمي على اسم بطل روسيا مرتين، اللواء ميخائيل غودكوف. كما عُرض عليه فيلم قصير عن إنجازات الوحدة.

في العام الماضي، وقّع بوتين مرسومًا بشأن إنشاء المركز الوطني "روسيا". وبناءً على تعليمات الرئيس، يجري إنشاء فروع لهذه المؤسسة في الأقاليم. ففي فلاديفوستوك، يقع المركز على قاعدة المتحف المائي الذي بُني عام 1990.
ВЭФ-2025. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
أمس, 09:27 GMT
ينعقد في فلاديفوستوك هذه الأيام منتدى الاقتصادي الشرقي، وفي إطاره خطط بوتن:
لقاء مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوزيمياكوف
المفاوضات مع نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف
اجتماع مخصص لتطوير مجمع الوقود والطاقة في منطقة الشرقي الأقصى
الاجتماع مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية لي هونغ تشونغ
المفاوضات مع سونساي سيفاندون رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية
لقاء مع رئيس الحكومة المنغولية غومبوجافين زاندانشاتار.
سيكون الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي جلسة عامة بمشاركة الرئيس. والمقرر في الساعة 13:00 (6:00 موسكو) يوم 5 سبتمبر.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي، بعد برنامج عمل مزدحم في الصين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

ومن المقرر أن تكون رحلة عمل رئيس الدولة إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول.
وخلال الرحلة، سيتركز اهتمام بوتين على آفاق تنمية الشرق الأقصى، وعلى وجه الخصوص، خلال الزيارة إلى فرع المركز الوطني "روسيا"، حيث سيتم تقديم عرض تفاعلي لرئيس الدولة لنتائج التنمية في المنطقة، يليه مؤتمر عبر الفيديو لإطلاق عمل المؤسسات الجديدة ومرافق البنية التحتية للنقل.
افتتاح منتدىيوم الصقر كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
افتتاح "يوم الصقر" كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو
أمس, 13:20 GMT
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم أمس الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
المنتدى الاقتصادي الشرقي يشهد موكبا ضخما في الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
