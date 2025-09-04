https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يعلن-عن-بناء-محطة-طاقة-نووية-عائمة-فريدة-من-نوعها-1104500870.html

بوتين يعلن عن بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطط لبناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "من المقرر بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا".قال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في الشرق الأقصى: "مشاريع محطات الطاقة النووية تنتمي بحق إلى ما يسمى الطاقة الخضراء؛ فهي لا تنتج أي بصمة كربونية تذكر. وبالطبع، يجب علينا مواصلة تطوير هذا المجال الواعد".وأشار إلى أنه يتوقع سماع آراء ووجهات نظر حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.ويزور بوتين فلاديفوستوك، اليوم الخميس، حيث عقد اجتماعا حول تطوير مجمعات الوقود والطاقة في الشرق الأقصى.افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عددًا من المرافق الجديدة للبنية التحتية في مناطق الشرق الأقصى عبر رابط فيديو من فرع المركز الوطني "روسيا".وأضاف: "لا يزال هناك الكثير ما ينبغي القيام به. أعني أن الشرق الأقصى يشكل ما يقرب من نصف، أو 40%، من مساحة روسيا بأكملها. هناك عمل يتعين القيام به".سيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".

