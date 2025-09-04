بوتين يعلن عن بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يعلن-عن-بناء-محطة-طاقة-نووية-عائمة-فريدة-من-نوعها-1104500870.html
بوتين يعلن عن بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها
بوتين يعلن عن بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطط لبناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T11:30+0000
2025-09-04T11:30+0000
روسيا
قطاع الطاقة
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103983/97/1039839767_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_638e33eb5a7809b8f634dd25b39683a3.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع: "من المقرر بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا".قال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في الشرق الأقصى: "مشاريع محطات الطاقة النووية تنتمي بحق إلى ما يسمى الطاقة الخضراء؛ فهي لا تنتج أي بصمة كربونية تذكر. وبالطبع، يجب علينا مواصلة تطوير هذا المجال الواعد".وأشار إلى أنه يتوقع سماع آراء ووجهات نظر حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.ويزور بوتين فلاديفوستوك، اليوم الخميس، حيث عقد اجتماعا حول تطوير مجمعات الوقود والطاقة في الشرق الأقصى.افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عددًا من المرافق الجديدة للبنية التحتية في مناطق الشرق الأقصى عبر رابط فيديو من فرع المركز الوطني "روسيا".وأضاف: "لا يزال هناك الكثير ما ينبغي القيام به. أعني أن الشرق الأقصى يشكل ما يقرب من نصف، أو 40%، من مساحة روسيا بأكملها. هناك عمل يتعين القيام به".سيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
https://sarabic.ae/20250904/بوتين-الطاقة-النووية-تلبي-بالكامل-المعايير-الخضراء-وينبغي-على-روسيا-مواصلة-تطوير-هذا-المجال-1104498689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103983/97/1039839767_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_13ad3e967fd6cb4ca5261b6da22f8eaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قطاع الطاقة, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, قطاع الطاقة, المنتدى الاقتصادي الشرقي

بوتين يعلن عن بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها

11:30 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا ، 18 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطط لبناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "من المقرر بناء محطة طاقة نووية عائمة فريدة من نوعها، ستوفر الطاقة لمحطة بايمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الطاقة النووية تلبي تمامًا المعايير الخضراء، وأن على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال.
قال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في الشرق الأقصى: "مشاريع محطات الطاقة النووية تنتمي بحق إلى ما يسمى الطاقة الخضراء؛ فهي لا تنتج أي بصمة كربونية تذكر. وبالطبع، يجب علينا مواصلة تطوير هذا المجال الواعد".
وأشار إلى أنه يتوقع سماع آراء ووجهات نظر حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
بوتين: الطاقة النووية تلبي بالكامل المعايير الخضراء وينبغي على روسيا مواصلة تطوير هذا المجال
10:48 GMT
ويزور بوتين فلاديفوستوك، اليوم الخميس، حيث عقد اجتماعا حول تطوير مجمعات الوقود والطاقة في الشرق الأقصى.
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عددًا من المرافق الجديدة للبنية التحتية في مناطق الشرق الأقصى عبر رابط فيديو من فرع المركز الوطني "روسيا".
قال رئيس الدولة في مقطع فيديو نشر على قناة الكرملين: "يزداد، عاما بعد عام، احتياج سكان الشرق الأقصى إلى المزيد من المرافق. إنها حديثة، وتتمتع بآفاق تطوير واعدة، وبالتالي، تتطور آفاق هذه المنطقة الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية".
وأضاف: "لا يزال هناك الكثير ما ينبغي القيام به. أعني أن الشرق الأقصى يشكل ما يقرب من نصف، أو 40%، من مساحة روسيا بأكملها. هناك عمل يتعين القيام به".
سيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала