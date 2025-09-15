https://sarabic.ae/20250915/لوكاشينكو-ما-دامت-بيلاروسيا-وروسيا-تبنيان-مستقبلا-مشتركا-فلا-يمكن-كسرهما---1104854963.html

لوكاشينكو: ما دامت بيلاروسيا وروسيا تبنيان مستقبلا مشتركا فلا يمكن كسرهما

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن اتحاد بيلاروسيا وروسيا قد اختبرته الحياة، وما دام البلدان يبنيان مستقبلًا مشتركًا معًا فلا يمكن... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة "رازفيتشيك" الروسية: "كثيرًا ما نقول مع فلاديمير فلاديميروفيتش (الرئيس بوتين): إن اتحاد بيلاروسيا وروسيا هو اختبار الزمن. لكنني اليوم سأقول أكثر من ذلك: لقد اختبرته الحياة نفسها. وما دمنا مخلصين لمثلنا المشتركة، وما دمنا نبني مستقبلًا مشتركًا معًا، فلن يتمكن أحد من كسرنا".كما خاطب لوكاشينكو الشباب البيلاروسي والروسي، الذين سيحددون مستقبل بلديهما، قائلا: "تذكروا وطنكم دائمًا. قدّروا سماءه الهادئة واعتنوا بها. هذا أثمن ما استطعنا نحن، الجيل القديم، الحفاظ عليه لكم. من المهم جدًا ألا تكونوا متخصصين جيدين فحسب، بل وطنيين حقيقيين أيضًا، ناضجين اجتماعيًا وغنيين روحيًا. أينما كنتم، ومهما بلغتم من قمم، حافظوا على العلاقة بجذوركم".وأكد أن دولة الاتحاد بحاجة إلى قدرات وطاقة وطموحات هؤلاء الشباب في جميع المجالات دون استثناء. وقال لوكاشينكو: "حافظوا عبر القرون على تلك الوحدة الأخوية التي جعلت البيلاروسيين والروس شعوبًا أصلية حقيقية منذ القدم".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن سنوات عمله الطويلة كرئيس للدولة أكسبته احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء.وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحربأمن الدولة البيلاروسي: اعتقال مواطن بولندي في بيلاروسيا بتهمة التجسس

