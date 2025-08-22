لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-يحدد-الحالة-الوحيدة-التي-تخوض-بيلاروسيا-فيها-الحرب-1104048097.html
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تخوض الحرب إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعرضت لهجوم. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T20:24+0000
2025-08-22T20:24+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/18/1046628768_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_8d9b97a18836e5fd7e05d6a42cd49b98.jpg
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مينسك في مقطع فيديو نشرته قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي على "تلغرام": "سنخوض الحرب في حالة واحدة فقط – إذا هاجمنا أحد. عندها سنحارب بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة".وأوضح لوكاشينكو: "أدهشني أن الأمريكيين كتبوا لي في المرة الأخيرة أن شخصًا ما في أحد تطبيقات المراسلة – أو كما تسمونها – صرّح بأنه إذا لم يتفق الأمريكيون مع الأوكرانيين، فإن بيلاروسيا ستدخل أوكرانيا من الشمال إلى جانب روسيا وتهاجمها. هذا مستحيل. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لم نضع أمام أنفسنا مثل هذه الأهداف قط… ما دامت أوكرانيا لا تنوي محاربتنا".وقال لوكاشينكو: "لكنني لا أعتقد أن الشعب البولندي سيسمح لهذه الحكومة، ورئيسها، بمهاجمة بيلاروسيا. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا. وينطبق الأمر نفسه على جمهوريات البلطيق".ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث لوكاشينكو عن خطة سلام لأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-علماء-الطاقة-النووية-الروس-أنشأوا-درعا-نوويا-قويا-للبلاد---عاجل-1104046282.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/18/1046628768_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b09f6103dd8a40f91fe2032f2768804f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب

20:24 GMT 22.08.2025
© Sputnik . БелТА / الانتقال إلى بنك الصورتنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020
تنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . БелТА
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تخوض الحرب إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعرضت لهجوم.
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مينسك في مقطع فيديو نشرته قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي على "تلغرام": "سنخوض الحرب في حالة واحدة فقط – إذا هاجمنا أحد. عندها سنحارب بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة".
وأوضح لوكاشينكو: "أدهشني أن الأمريكيين كتبوا لي في المرة الأخيرة أن شخصًا ما في أحد تطبيقات المراسلة – أو كما تسمونها – صرّح بأنه إذا لم يتفق الأمريكيون مع الأوكرانيين، فإن بيلاروسيا ستدخل أوكرانيا من الشمال إلى جانب روسيا وتهاجمها. هذا مستحيل. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لم نضع أمام أنفسنا مثل هذه الأهداف قط… ما دامت أوكرانيا لا تنوي محاربتنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي أن بولندا تقوم "ببعض التصرفات الحمقاء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
18:46 GMT
وقال لوكاشينكو: "لكنني لا أعتقد أن الشعب البولندي سيسمح لهذه الحكومة، ورئيسها، بمهاجمة بيلاروسيا. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا. وينطبق الأمر نفسه على جمهوريات البلطيق".

وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث لوكاشينكو عن خطة سلام لأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала