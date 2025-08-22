https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-يحدد-الحالة-الوحيدة-التي-تخوض-بيلاروسيا-فيها-الحرب-1104048097.html
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تخوض الحرب إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعرضت لهجوم.
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مينسك في مقطع فيديو نشرته قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي على "تلغرام": "سنخوض الحرب في حالة واحدة فقط – إذا هاجمنا أحد. عندها سنحارب بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة".وأوضح لوكاشينكو: "أدهشني أن الأمريكيين كتبوا لي في المرة الأخيرة أن شخصًا ما في أحد تطبيقات المراسلة – أو كما تسمونها – صرّح بأنه إذا لم يتفق الأمريكيون مع الأوكرانيين، فإن بيلاروسيا ستدخل أوكرانيا من الشمال إلى جانب روسيا وتهاجمها. هذا مستحيل. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لم نضع أمام أنفسنا مثل هذه الأهداف قط… ما دامت أوكرانيا لا تنوي محاربتنا".وقال لوكاشينكو: "لكنني لا أعتقد أن الشعب البولندي سيسمح لهذه الحكومة، ورئيسها، بمهاجمة بيلاروسيا. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا. وينطبق الأمر نفسه على جمهوريات البلطيق".ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث لوكاشينكو عن خطة سلام لأوكرانيا.
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مينسك في مقطع فيديو نشرته قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي على "تلغرام": "سنخوض الحرب في حالة واحدة فقط – إذا هاجمنا أحد. عندها سنحارب بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة".
وأوضح لوكاشينكو: "أدهشني أن الأمريكيين كتبوا لي في المرة الأخيرة أن شخصًا ما في أحد تطبيقات المراسلة – أو كما تسمونها – صرّح بأنه إذا لم يتفق الأمريكيون مع الأوكرانيين، فإن بيلاروسيا ستدخل أوكرانيا من الشمال إلى جانب روسيا وتهاجمها. هذا مستحيل. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لم نضع أمام أنفسنا مثل هذه الأهداف قط… ما دامت أوكرانيا لا تنوي محاربتنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي أن بولندا تقوم "ببعض التصرفات الحمقاء".
وقال لوكاشينكو: "لكنني لا أعتقد أن الشعب البولندي سيسمح لهذه الحكومة، ورئيسها، بمهاجمة بيلاروسيا. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا. وينطبق الأمر نفسه على جمهوريات البلطيق".
وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث لوكاشينكو عن خطة سلام لأوكرانيا.