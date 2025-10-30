https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-170-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1106543811.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 170 طائرة بدون طيار أوكرانية".وأوضحت أن الدفاعات الجوية دمرت "48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و15 فوق مقاطعة كالوغا، و14 فوق مقاطعة روستوف، وعشر فوق مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
