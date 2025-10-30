الدفاع الجوي الروسي يسقط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 170 طائرة بدون طيار أوكرانية".
وأوضحت أن الدفاعات الجوية دمرت "48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و15 فوق مقاطعة كالوغا، و14 فوق مقاطعة روستوف، وعشر فوق مقاطعة كورسك".
وأردف البيان: تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك ست طائرات متجهة إلى موسكو، وتسع فوق مقاطعة تولا، وخمس فوق مقاطعة ريازان، وخمس فوق مقاطعة فولغوغراد، وخمس فوق مقاطعة نوفغورود، وأربع فوق مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق مقاطعة أوريول، وأربع فوق جمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
04:19 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
