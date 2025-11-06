https://sarabic.ae/20251106/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-في-مقاطعة-خاركوف-1106783188.html
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأسر جنود من اللواء الآلي الثقيل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T04:47+0000
2025-11-06T04:47+0000
2025-11-06T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_0:73:929:596_1920x0_80_0_0_01091dc4232dcb6779f6f87ebe884863.jpg
وأوضح المصدر: "تم أسر جنديين من اللواء الآلي الثقيل المنفصل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية أسر العديد من أفراد قوات نظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الروسية-أسر-3-جنود-أوكرانيين-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-في-منطقتي-كوبيانسك-ونيفسكي-1089767442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099361974_20:0:911:668_1920x0_80_0_0_8268f64c09eb29faad3b9dd628fe9c8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين في مقاطعة خاركوف
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأسر جنود من اللواء الآلي الثقيل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأوضح المصدر: "تم أسر جنديين من اللواء الآلي الثقيل المنفصل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية أسر العديد من أفراد قوات نظام كييف
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.