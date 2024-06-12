https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الروسية-أسر-3-جنود-أوكرانيين-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-في-منطقتي-كوبيانسك-ونيفسكي-1089767442.html
الدفاع الروسية: أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الـساعات الـ24 الماضية في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي
الدفاع الروسية: أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الـساعات الـ24 الماضية في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي
سبوتنيك عربي
صرح الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين روس تابعين لقوات "المركز" تمكنوا من أسر 3 جنود أوكرانيين... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T02:34+0000
2024-06-12T02:34+0000
2024-06-12T05:00+0000
قوات روسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شاروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات العاملة في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي "تمكنت من أسر ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن القوات الروسية "تمكنت من طرد العدو من المواقع التي كان يسيطر عليها واستولت على منطقتي تيمكوفكا وأرتيوموفكا".وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية ضربت أكثر من 350 هدفًا، بما في ذلك أكثر من 100 هدف لقوات نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
https://sarabic.ae/20240130/كم-عدد-الجنود-الروس-الذين-عادوا-من-الأسر-الأوكراني-1085567931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات روسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
قوات روسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الـساعات الـ24 الماضية في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي
02:34 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 12.06.2024)
صرح الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين روس تابعين لقوات "المركز" تمكنوا من أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الساعات الـ 24 الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال شاروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات العاملة في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي "تمكنت من أسر ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن القوات الروسية "تمكنت من طرد العدو من المواقع التي كان يسيطر عليها واستولت على منطقتي تيمكوفكا وأرتيوموفكا".
وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية ضربت أكثر من 350 هدفًا، بما في ذلك أكثر من 100 هدف لقوات نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.