https://sarabic.ae/20251023/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-روسيا-تسلم-أوكرانيا-جثث-ألف-عسكري-مقابل-تسلمها-جثامين-31-عسكري-روسي-1106312635.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بتسليم روسيا ألف جثمان لعسكريين أوكرانيين، مقابل تسلمها جثامين 31 عسكريا روسيا، من الذي قضوا في المعارك. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T13:31+0000

2025-10-23T13:31+0000

2025-10-23T13:42+0000

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952202_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_b159629c2b2537c46826986eb4afaef1.jpg

وقال المصدر للوكالة: "في إطار اتفاقيات إسطنبول، سلمت روسيا اليوم أكثر من ألف جثة، لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما سلم الجانب الأوكراني 31 جثة لجنود روس سقطوا في المعارك".في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 حزيران/ يونيو، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام موسكو التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كييف عقب الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وفقا للكرملين.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أشير إلى التزام روسيا التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الجولة الثانية، بما في ذلك نقل جثث العسكريين القتلى وتبادل أسرى الحرب".

https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري