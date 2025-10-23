مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا

عربي
أمساليوم
بث مباشر
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بتسليم روسيا ألف جثمان لعسكريين أوكرانيين، مقابل تسلمها جثامين 31 عسكريا روسيا، من الذي قضوا في المعارك.
وقال المصدر للوكالة: "في إطار اتفاقيات إسطنبول، سلمت روسيا اليوم أكثر من ألف جثة، لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما سلم الجانب الأوكراني 31 جثة لجنود روس سقطوا في المعارك".في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 حزيران/ يونيو، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام موسكو التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كييف عقب الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وفقا للكرملين.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أشير إلى التزام روسيا التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الجولة الثانية، بما في ذلك نقل جثث العسكريين القتلى وتبادل أسرى الحرب".
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بتسليم روسيا ألف جثمان لعسكريين أوكرانيين، مقابل تسلمها جثامين 31 عسكريا روسيا، من الذي قضوا في المعارك.
وقال المصدر للوكالة: "في إطار اتفاقيات إسطنبول، سلمت روسيا اليوم أكثر من ألف جثة، لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما سلم الجانب الأوكراني 31 جثة لجنود روس سقطوا في المعارك".
في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.
وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 حزيران/ يونيو، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام موسكو التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كييف عقب الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وفقا للكرملين.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أشير إلى التزام روسيا التام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الجولة الثانية، بما في ذلك نقل جثث العسكريين القتلى وتبادل أسرى الحرب".
