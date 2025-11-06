https://sarabic.ae/20251106/إسقاط-75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106784451.html
إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T06:16+0000
2025-11-06T06:16+0000
2025-11-06T06:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537827_0:145:3124:1902_1920x0_80_0_0_873fd8d2e5398232dbcf120db6ee7e76.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.