عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251106/إسقاط-75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106784451.html
إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T06:16+0000
2025-11-06T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537827_0:145:3124:1902_1920x0_80_0_0_873fd8d2e5398232dbcf120db6ee7e76.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 25 مبنى في كوبيانسك خلال 24 ساعةالقوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة... فيديو
https://sarabic.ae/20251106/ضابط-أوكراني-سابق-المرتزقة-الأمريكيون-في-كييف-يفتقرون-للمهارات-القتالية-1106784197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537827_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_1524292106d399020457c30d2d572059.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع

06:16 GMT 06.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات "المركزي" بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات المركزي بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني سابق: المرتزقة الأمريكيون في كييف يفتقرون للمهارات القتالية
05:43 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر 25 مبنى في كوبيانسك خلال 24 ساعة
القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة... فيديو
