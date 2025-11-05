https://sarabic.ae/20251105/القوات-الروسية-تحرر-25-مبنى-في-كوبيانسك-خلال-24-ساعة---وزارة-الدفاع-1106780600.html
القوات الروسية تحرر 25 مبنى في كوبيانسك خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات مجموعة "زاباد" (الغرب) حررت 25 مبنى في مدينة كوبيانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما صرّح به... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
22:55 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 22:59 GMT 05.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات مجموعة "زاباد" (الغرب) حررت 25 مبنى في مدينة كوبيانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما صرّح به قائد وحدة الاقتحام في المجموعة، المعروف بالاسم الحركي "لافريك".
وقال لافريك في تسجيل مصوّر نشرته الوزارة: "وحدتي تنفذ مهمة تحرير كوبيانسك، وخلال اليوم الأخير تمكّنا من تحرير 25 مبنى في المدينة".
وأوضح أن قواته تقدّمت في الجزء الغربي من المدينة على ثلاث شوارع، حيث تم تحرير تسعة مبانٍ في شارع "زاپادنايا الأولى"، وأربعة في "ليفادني فيزديز"، وثلاثة منازل في شارع "سينكوفسكايا". وأضاف أن الوحدات المجاورة تمكنت من تحرير تسعة مبانٍ إضافية في محيط مصنع الأعلاف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرّحت في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتصريحاته عن "تطهير" كوبيانسك، "إما فقد الاتصال بالواقع ولا يملك تصوراً دقيقاً عن الوضع الميداني، أو يحاول إخفاء الحقيقة بعد إدراكه صعوبة الموقف".