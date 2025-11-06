https://sarabic.ae/20251106/إعلام-الناتو-ينشر-نظاما-لإسقاط-الطائرات-الروسية-المسيرة-1106803174.html
صرح مسؤولون عسكريون، في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوسائل الإعلام الغربية بأن بولندا ورومانيا تنشران نظام أسلحة جديد للدفاع ضد الطائرات الروسية بدون طيار.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن نظام ميروبس الأمريكي يتميز كونه صغير الحجم بما يكفي لوضعه في الجزء الخلفي من شاحنة بيك آب متوسطة الحجم، وبقدرته على اكتشاف الطائرات بدون طيار والاقتراب منها باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنقل عبر الأقمار الصناعية والاتصالات الإلكترونية المعطلة.وأضاف المسؤولون أن الهدف هو جعل الحدود مع روسيا مسلحة بشكل جيد. ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، الدول الأعضاء، إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه توقف عن الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي: "هذه تحديدًا هي مشكلة حلف شمال الأطلسي وزعيمه، من جهة، يدّعون أنهم لا يستمعون إلى روسيا، ومن جهة أخرى، يدّعون أنهم لا يفهمونها، حاولوا الاستماع، ستفهمون".وأفاد الكرملين بأن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.موسكو تطالب روته بقائمة عما يسمى "القواعد العالمية" التي زعم أن روسيا "انتهكتها"الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
بالإضافة إلى نشره في بولندا ورومانيا، ستستخدم الدنمارك أيضًا نظام ميروبس، ويُعد هذا جزءًا من إجراءات تعزيز الدفاعات على الجناح الشرقي للحلف.
وأضاف المسؤولون أن الهدف هو جعل الحدود مع روسيا مسلحة بشكل جيد.
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، الدول الأعضاء، إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه توقف عن الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي: "هذه تحديدًا هي مشكلة حلف شمال الأطلسي وزعيمه، من جهة، يدّعون أنهم لا يستمعون إلى روسيا، ومن جهة أخرى، يدّعون أنهم لا يفهمونها، حاولوا الاستماع، ستفهمون".
وأفاد الكرملين بأن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.