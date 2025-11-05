عربي
الخارجية الروسية: "الناتو" يتدرب على سيناريو حصار كالينينغراد
الخارجية الروسية: "الناتو" يتدرب على سيناريو حصار كالينينغراد
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري تدريبات تحاكي سيناريوهات حصار مقاطعة كالينينغراد الروسية
وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "خلال مناورات الحلف يتم التدريب على سيناريوهات تشمل حصار مقاطعة كالينينغراد، وهناك عملية مستمرة لتكثيف الوجود العسكري للحلف ونشر قوات وأسلحة إضافية".وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تعتزم استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية وغيرها لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها.وأشار غروشكو إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطًا غير مسبوق لقوات الناتو قرب الحدود الغربية لروسيا، في إطار ما يسميه الحلف "ردع العدوان"، بينما ترى موسكو في ذلك تصعيدًا خطيرًا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا انفتاحها على الحوار مع الناتو على أساس الندية، مشددة على أن على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة الأوروبية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري تدريبات تحاكي سيناريوهات حصار مقاطعة كالينينغراد الروسية، مؤكدًا أن الحلف يواصل عسكرة المنطقة بشكل مكثف.
وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "خلال مناورات الحلف يتم التدريب على سيناريوهات تشمل حصار مقاطعة كالينينغراد، وهناك عملية مستمرة لتكثيف الوجود العسكري للحلف ونشر قوات وأسلحة إضافية".
وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تعتزم استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية وغيرها لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها.
وأشار غروشكو إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطًا غير مسبوق لقوات الناتو قرب الحدود الغربية لروسيا، في إطار ما يسميه الحلف "ردع العدوان"، بينما ترى موسكو في ذلك تصعيدًا خطيرًا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا انفتاحها على الحوار مع الناتو على أساس الندية، مشددة على أن على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة الأوروبية.
