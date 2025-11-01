https://sarabic.ae/20251101/أوربان-رئيس-الوزراء-البولندي-يتصدر-دعاة-الحرب-في-أوروبا-1106635711.html
أوربان: رئيس الوزراء البولندي يتصدر دعاة الحرب في أوروبا
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسات نظيره البولندي دونالد توسك المتشددة بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنه حوّل بلاده لتابع لبروكسل. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T12:49+0000
وكتب أوريان على منصة "إكس": "لقد أصبح واحدا من أكثر دعاة الحرب صخبا في أوروبا، لكن سياسته العسكرية تفشل: أوكرانيا تخسر أموالا أوروبية، والبولنديون سئموا من الحرب".في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول، صرّح أوربان أن رئيس الوزراء البولندي يعتبر بلاده طرفًا في النزاع في أوكرانيا، بينما بودابست مهتمة بالحل السلمي.وأشار إلى أن توسك "يقف بحزم إلى جانب كييف"، بينما يقف هو إلى جانب المجر، التي ليست طرفًا في النزاع.وقال أوربان في وقت سابق، إنه يريد من الاتحاد الأوروبي أن يبدأ المفاوضات ويتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل الأمن الأوروبي و"الإقليم المسمى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال توسك لصحيفة "صنداي تايمز" إن أوكرانيا لديها الحق في مهاجمة أهداف مرتبطة بروسيا في أي مكان في أوروبا، بعد أن رفضت محكمة في وارسو طلب ألمانيا تسليم غواص أوكراني متهم بالتورط في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" .
الأخبار
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسات نظيره البولندي دونالد توسك المتشددة بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنه حوّل بلاده لتابع لبروكسل.
وكتب أوريان على منصة "إكس": "لقد أصبح واحدا من أكثر دعاة الحرب صخبا في أوروبا، لكن سياسته العسكرية تفشل: أوكرانيا تخسر أموالا أوروبية، والبولنديون سئموا من الحرب".
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن توسك لم يعد قادرا على تغيير المسار السياسي لوارسو، لأنه "حوّل بولندا إلى تابعة لبروكسل".
في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول، صرّح أوربان أن رئيس الوزراء البولندي يعتبر بلاده طرفًا في النزاع في أوكرانيا، بينما بودابست مهتمة بالحل السلمي.
وأشار إلى أن توسك "يقف بحزم إلى جانب كييف"، بينما يقف هو إلى جانب المجر، التي ليست طرفًا في النزاع.
وقال أوربان في وقت سابق، إنه يريد من الاتحاد الأوروبي أن يبدأ المفاوضات ويتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل الأمن الأوروبي و"الإقليم المسمى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال توسك لصحيفة "صنداي تايمز" إن أوكرانيا لديها الحق في مهاجمة أهداف مرتبطة بروسيا في أي مكان في أوروبا، بعد أن رفضت محكمة في وارسو طلب ألمانيا تسليم غواص أوكراني متهم بالتورط في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" .