روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن "الناتو"

رد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على تهديد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بـ"إسقاط طائرات روسية" بعد مزاعم عن دخول ثلاث منها المجال الجوي الإستوني... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وأجاب روبيو عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة للمشاركة في إسقاط طائرات روسية إذا انتهكت المجال الجوي"، قائلا: "لا أعتقد أن أحدا تحدث عن إسقاط الطائرات الروسية إلا إذا كانت تهاجم".وتابع: "أعتقد أن ما رأيتموه هو أن الناتو يرد على تلك الاختراقات بالطريقة التي نرد بها عليها دائما، أي عندما تدخل مجالنا الجوي أو منطقة دفاعنا، نصعد ونعترضها. وهذا ما فعله الناتو، وهذا ما سيواصل الناتو فعله".وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولنداالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

