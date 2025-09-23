عربي
https://sarabic.ae/20250923/روبيو-يؤكد-التزام-الولايات-المتحدة-بالدفاع-عن-الناتو-1105183532.html
روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن "الناتو"
روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن "الناتو"
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على تهديد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بـ"إسقاط طائرات روسية" بعد مزاعم عن دخول ثلاث منها المجال الجوي الإستوني... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T18:58+0000
2025-09-23T18:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وأجاب روبيو عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة للمشاركة في إسقاط طائرات روسية إذا انتهكت المجال الجوي"، قائلا: "لا أعتقد أن أحدا تحدث عن إسقاط الطائرات الروسية إلا إذا كانت تهاجم".وتابع: "أعتقد أن ما رأيتموه هو أن الناتو يرد على تلك الاختراقات بالطريقة التي نرد بها عليها دائما، أي عندما تدخل مجالنا الجوي أو منطقة دفاعنا، نصعد ونعترضها. وهذا ما فعله الناتو، وهذا ما سيواصل الناتو فعله".وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولنداالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
https://sarabic.ae/20250923/السفير-الروسي-لدى-الدنمارك-هناك-رغبة-واضحة-في-استفزاز-الناتو-للدخول-بصدام-مع-روسيا-1105160765.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو

روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن "الناتو"

18:58 GMT 23.09.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على تهديد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بـ"إسقاط طائرات روسية" بعد مزاعم عن دخول ثلاث منها المجال الجوي الإستوني لفترة وجيزة، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بلاده بالدفاع عن "الناتو".
وأجاب روبيو عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة للمشاركة في إسقاط طائرات روسية إذا انتهكت المجال الجوي"، قائلا: "لا أعتقد أن أحدا تحدث عن إسقاط الطائرات الروسية إلا إذا كانت تهاجم".
وتابع: "أعتقد أن ما رأيتموه هو أن الناتو يرد على تلك الاختراقات بالطريقة التي نرد بها عليها دائما، أي عندما تدخل مجالنا الجوي أو منطقة دفاعنا، نصعد ونعترضها. وهذا ما فعله الناتو، وهذا ما سيواصل الناتو فعله".
وتابع: "الولايات المتحدة شريك في الناتو، وعضو فيه، وعضو مهم، أهم عضو فيه. وأعتقد أن سفيرنا الجديد هنا، مايك والتس، أوضح أمس في الأمم المتحدة أننا سنعمل مع حلفائنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. هذا الالتزام لا يزال راسخا".
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
السفير الروسي لدى الدنمارك: هناك رغبة واضحة في استفزاز الناتو للدخول بصدام مع روسيا
11:36 GMT
وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.

وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
© 2025 Sputnik
