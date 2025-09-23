عربي
السفير الروسي لدى الدنمارك: هناك رغبة واضحة في استفزاز الناتو للدخول بصدام مع روسيا
وقال باربين، في تعليق له على حادث مطار كوبنهاغن: "روسيا لا ترغب في مزيد من تصعيد التوترات في أوروبا، والذي قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. إن الشكوك المثارة ضد روسيا لا أساس لها. إن حادث مطار كوبنهاغن يعكس محاولة واضحة لاستفزاز دول الناتو للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. إن التغاضي عن هذا أمر غير مقبول".وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".
صرح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، بأن حادث مطار كوبنهاغن، يعكس محاولة لاستفزاز دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وقال باربين، في تعليق له على حادث مطار كوبنهاغن: "روسيا لا ترغب في مزيد من تصعيد التوترات في أوروبا، والذي قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. إن الشكوك المثارة ضد روسيا لا أساس لها. إن حادث مطار كوبنهاغن يعكس محاولة واضحة لاستفزاز دول الناتو للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. إن التغاضي عن هذا أمر غير مقبول".

وتعليقًا على مزاعم تورط روسيا المزعوم في حادث الطائرة المسيرة في مطار كوبنهاغن، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن "الاتهامات الواهية الموجهة لروسيا بالتورط المزعوم في حوادث الطائرات المسيرة تؤدي إلى تجاهل مزاعم جديدة".

تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
لندن: الناتو على استعداد "لمواجهة مباشرة" مع روسيا
أمس, 15:35 GMT
وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".

وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
