السفير الروسي لدى الدنمارك: هناك رغبة واضحة في استفزاز الناتو للدخول بصدام مع روسيا

السفير الروسي لدى الدنمارك: هناك رغبة واضحة في استفزاز الناتو للدخول بصدام مع روسيا

صرح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، بأن حادث مطار كوبنهاغن، يعكس محاولة لاستفزاز دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وقال باربين، في تعليق له على حادث مطار كوبنهاغن: "روسيا لا ترغب في مزيد من تصعيد التوترات في أوروبا، والذي قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. إن الشكوك المثارة ضد روسيا لا أساس لها. إن حادث مطار كوبنهاغن يعكس محاولة واضحة لاستفزاز دول الناتو للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. إن التغاضي عن هذا أمر غير مقبول".وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولنداالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

