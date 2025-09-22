https://sarabic.ae/20250922/لندن-الناتو-على-استعداد-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1105134828.html
لندن: الناتو على استعداد "لمواجهة مباشرة" مع روسيا
لندن: الناتو على استعداد "لمواجهة مباشرة" مع روسيا
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ردًا على انتهاك مزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل مقاتلات زعم
وقالت كوبر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن هذه الحوادث تفتح الطريق لمواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. إن قوة الناتو مجتمعة لا مثيل لها، وعزم الحلف على الدفاع عن السلام والأمن في أوروبا لا يتزعزع".وأضافت: "إذا كنا بحاجة إلى مواجهة الطائرات التي تعمل في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي دون إذن، فسنفعل ذلك".وفي السياق ذاته، صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن إستونيا لم تقدم أي دليل يدعم اتهامها لروسيا بانتهاك مجالها الجوي.وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في منطقة كالينينغراد.وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولنداالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ردًا على انتهاك مزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل مقاتلات زعم أنها روسية في 19 سبتمبر/أيلول، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مستعد لـ"مواجهة مباشرة" مع روسيا بسبب مزاعم الدول الأوروبية بشأن وقوع حوادث جوية مزعومة.
وقالت كوبر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن هذه الحوادث تفتح الطريق لمواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. إن قوة الناتو مجتمعة لا مثيل لها، وعزم الحلف على الدفاع عن السلام والأمن في أوروبا لا يتزعزع".
وأشارت إلى أن طائرات مقاتلة بريطانية انضمت إلى عملية المراقبة الشرقية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي، حيث يقوم المشاركون فيها بدوريات في المجال الجوي البولندي.
وأضافت: "إذا كنا بحاجة إلى مواجهة الطائرات التي تعمل في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي دون إذن، فسنفعل ذلك".
وفي السياق ذاته، صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن إستونيا لم تقدم أي دليل يدعم اتهامها لروسيا بانتهاك مجالها الجوي.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يخيل لجيراننا الآن أن روسيا مسؤولة عن انتهاك المجال الجوي الإستوني. وكما هو الحال دائما، لا يوجد دليل على ذلك".
وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في منطقة كالينينغراد.
وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".