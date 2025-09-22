https://sarabic.ae/20250922/لندن-الناتو-على-استعداد-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1105134828.html

لندن: الناتو على استعداد "لمواجهة مباشرة" مع روسيا

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ردًا على انتهاك مزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل مقاتلات زعم...

وقالت كوبر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن هذه الحوادث تفتح الطريق لمواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. إن قوة الناتو مجتمعة لا مثيل لها، وعزم الحلف على الدفاع عن السلام والأمن في أوروبا لا يتزعزع".وأضافت: "إذا كنا بحاجة إلى مواجهة الطائرات التي تعمل في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي دون إذن، فسنفعل ذلك".وفي السياق ذاته، صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن إستونيا لم تقدم أي دليل يدعم اتهامها لروسيا بانتهاك مجالها الجوي.وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في منطقة كالينينغراد.وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت "وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولنداالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

