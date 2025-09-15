https://sarabic.ae/20250915/كييف-ورعاتها-مهتمون-بإثارة-الهستيريا-العسكرية-المناهضة-لروسيا---السفارة-الروسية-في-لندن----1104867235.html
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
أفادت السفارة الروسية في لندن، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البريطانية، عند استدعائها السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية مزاعم انتهاك روسيا
وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
أفادت السفارة الروسية في لندن، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البريطانية، عند استدعائها السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية مزاعم انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي، لم تتمكن من إثبات حقيقة هذا الانتهاك، وأكدت السفارة أن كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا.
وجاء في تعليق للسفارة الروسية في لندن: "في 15 سبتمبر/أيلول، دعي السفير (الروسي) إلى وزارة الخارجية، حيث قُدّم له احتجاج رسمي على ظهور طائرات مسيرة في المجال الجوي البولندي. وسُئل البريطانيون عما إذا كان لديهم أي دليل على أن الجيش الروسي أطلق هذه الطائرات. لم يكن هناك أي دليل. كما طلب منهم توضيح كيف تتخيل وزارة الخارجية دوافع أو أسباب إرسال طائرات مسيرة نحو بولندا. من الواضح أن روسيا لا يمكن أن تكون مهتمة بهذا الأمر. على العكس من ذلك، لدى قيادة كييف مجموعة واسعة من الأسباب والفرص لتنفيذ مثل هذه العملية "تحت ستار زائف". من السهل سردها. لم تقدم لنا أي حجج مضادة".
وأشارت السفارة الروسية في لندن إلى أنه لم يخطط لاستهداف أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الغارات الجوية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأضافت السفارة في تعليق لها: "أبلغنا البريطانيين أنه لم يخطط لاستهداف أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الغارات الجوية الأخيرة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقد قدّم ممثلون روس في عواصم مختلفة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وكذلك في نيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، توضيحات مفصّلة. ونحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع زملائنا من بولندا والدول الأخرى المهتمة لتوضيح ملابسات ما حدث ومنع التصعيد".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن كييف ورعاتها، الذين قاموا بالفعل باستفزازات لهذا الغرض أكثر من مرة، مهتمون بتأجيج نيران الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى بريطانيا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي البولندي.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة البولندية، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد،
وقال رئيس الوزراء دونالد توسك، إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.