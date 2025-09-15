كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن

عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/كييف-ورعاتها-مهتمون-بإثارة-الهستيريا-العسكرية-المناهضة-لروسيا---السفارة-الروسية-في-لندن----1104867235.html
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
سبوتنيك عربي
أفادت السفارة الروسية في لندن، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البريطانية، عند استدعائها السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية مزاعم انتهاك روسيا... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T14:43+0000
2025-09-15T14:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بولندا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103600/29/1036002977_0:95:5136:2984_1920x0_80_0_0_6812023d0ae702962460a617cb877e1a.jpg
وجاء في تعليق للسفارة الروسية في لندن: "في 15 سبتمبر/أيلول، دعي السفير (الروسي) إلى وزارة الخارجية، حيث قُدّم له احتجاج رسمي على ظهور طائرات مسيرة في المجال الجوي البولندي. وسُئل البريطانيون عما إذا كان لديهم أي دليل على أن الجيش الروسي أطلق هذه الطائرات. لم يكن هناك أي دليل. كما طلب منهم توضيح كيف تتخيل وزارة الخارجية دوافع أو أسباب إرسال طائرات مسيرة نحو بولندا. من الواضح أن روسيا لا يمكن أن تكون مهتمة بهذا الأمر. على العكس من ذلك، لدى قيادة كييف مجموعة واسعة من الأسباب والفرص لتنفيذ مثل هذه العملية "تحت ستار زائف". من السهل سردها. لم تقدم لنا أي حجج مضادة".وأضافت السفارة في تعليق لها: "أبلغنا البريطانيين أنه لم يخطط لاستهداف أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الغارات الجوية الأخيرة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وقد قدّم ممثلون روس في عواصم مختلفة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وكذلك في نيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، توضيحات مفصّلة. ونحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع زملائنا من بولندا والدول الأخرى المهتمة لتوضيح ملابسات ما حدث ومنع التصعيد".وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى بريطانيا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي البولندي.وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة البولندية، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد، وقال رئيس الوزراء دونالد توسك، إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
https://sarabic.ae/20250912/الناتو-يعلن-نشر-قدرات-برية-وجوية-إضافية-لتعزيز-حماية-بولندا-1104791445.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103600/29/1036002977_516:0:4620:3078_1920x0_80_0_0_7797d0224393ca79902aebb6e503d407.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن

14:43 GMT 15.09.2025
© AP Photo / Alastair Grantالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبر
أفادت السفارة الروسية في لندن، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البريطانية، عند استدعائها السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية مزاعم انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي، لم تتمكن من إثبات حقيقة هذا الانتهاك، وأكدت السفارة أن كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا.
وجاء في تعليق للسفارة الروسية في لندن: "في 15 سبتمبر/أيلول، دعي السفير (الروسي) إلى وزارة الخارجية، حيث قُدّم له احتجاج رسمي على ظهور طائرات مسيرة في المجال الجوي البولندي. وسُئل البريطانيون عما إذا كان لديهم أي دليل على أن الجيش الروسي أطلق هذه الطائرات. لم يكن هناك أي دليل. كما طلب منهم توضيح كيف تتخيل وزارة الخارجية دوافع أو أسباب إرسال طائرات مسيرة نحو بولندا. من الواضح أن روسيا لا يمكن أن تكون مهتمة بهذا الأمر. على العكس من ذلك، لدى قيادة كييف مجموعة واسعة من الأسباب والفرص لتنفيذ مثل هذه العملية "تحت ستار زائف". من السهل سردها. لم تقدم لنا أي حجج مضادة".
وأشارت السفارة الروسية في لندن إلى أنه لم يخطط لاستهداف أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الغارات الجوية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
12 سبتمبر, 20:15 GMT
وأضافت السفارة في تعليق لها: "أبلغنا البريطانيين أنه لم يخطط لاستهداف أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الغارات الجوية الأخيرة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وقد قدّم ممثلون روس في عواصم مختلفة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وكذلك في نيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، توضيحات مفصّلة. ونحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع زملائنا من بولندا والدول الأخرى المهتمة لتوضيح ملابسات ما حدث ومنع التصعيد".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن كييف ورعاتها، الذين قاموا بالفعل باستفزازات لهذا الغرض أكثر من مرة، مهتمون بتأجيج نيران الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
12 سبتمبر, 16:00 GMT
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى بريطانيا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي البولندي.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة البولندية، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد، وقال رئيس الوزراء دونالد توسك، إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала