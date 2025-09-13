https://sarabic.ae/20250913/وزير-الخارجية-البولندي-لا-نرى-حاجة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا--1104801557.html

وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، اليوم السبت بأنه لا يرى حتى الآن أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيكورسكي، الموجود في كييف، خلال خطاب أُذيع عبر التلفزيون البولندي: "لدينا علاقات دبلوماسية مع روسيا، لكنها تقتصر على التحديات المتبادلة وتبادل مذكرات الاحتجاج".وأضاف: "في الدبلوماسية، تُحافَظ على قنوات التواصل ليس فقط مع الأصدقاء، بل أيضاً مع الخصوم والمنافسين. لذلك، حتى الآن لا أرى سبباً لقطع العلاقات"، مشيرا إلى أن بولندا منعت الدبلوماسيين الروس من مغادرة حدود المقاطعة التي يعملون فيها.وأضاف وزير الخارجية: "هناك بالفعل قيود في بولندا على تنقّل الدبلوماسيين الروس داخل البلاد. لقد أغلقتُ قنصليتين روسيتين. وندعو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذونا".وكانت القوات المسلحة البولندية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد، وقال رئيس الوزراء دونالد توسك إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.ولاحقاً، صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أرداش لوكالة "سبوتنيك" بأن وارسو لم تقدّم أي أدلة على المنشأ الروسي المزعوم لتلك المسيّرات.وفي 10 سبتمبر/أيلول، قال النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، اللواء بافيل مورافيكو، إن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلاً بشأن اقتراب طائرات مسيّرة من حدودهما، فيما أبلغت وارسو مينسك بوجود مسيّرات قادمة من الأراضي الأوكرانية.من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة الثلاثاء شنّت ضربات واسعة النطاق على قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني في مناطق إيفانو-فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير، مؤكدة أنه لم تُوجَّه أي هجمات نحو الأراضي البولندية.

