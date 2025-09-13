وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/وزير-الخارجية-البولندي-لا-نرى-حاجة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا--1104801557.html
وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، اليوم السبت بأنه لا يرى حتى الآن أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T00:25+0000
2025-09-13T00:25+0000
روسيا
بولندا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104801837_0:284:2633:1765_1920x0_80_0_0_0e8bcf6f0009f6ee3b7a66a438acea35.jpg
وقال سيكورسكي، الموجود في كييف، خلال خطاب أُذيع عبر التلفزيون البولندي: "لدينا علاقات دبلوماسية مع روسيا، لكنها تقتصر على التحديات المتبادلة وتبادل مذكرات الاحتجاج".وأضاف: "في الدبلوماسية، تُحافَظ على قنوات التواصل ليس فقط مع الأصدقاء، بل أيضاً مع الخصوم والمنافسين. لذلك، حتى الآن لا أرى سبباً لقطع العلاقات"، مشيرا إلى أن بولندا منعت الدبلوماسيين الروس من مغادرة حدود المقاطعة التي يعملون فيها.وأضاف وزير الخارجية: "هناك بالفعل قيود في بولندا على تنقّل الدبلوماسيين الروس داخل البلاد. لقد أغلقتُ قنصليتين روسيتين. وندعو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذونا".وكانت القوات المسلحة البولندية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد، وقال رئيس الوزراء دونالد توسك إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.ولاحقاً، صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أرداش لوكالة "سبوتنيك" بأن وارسو لم تقدّم أي أدلة على المنشأ الروسي المزعوم لتلك المسيّرات.وفي 10 سبتمبر/أيلول، قال النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، اللواء بافيل مورافيكو، إن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلاً بشأن اقتراب طائرات مسيّرة من حدودهما، فيما أبلغت وارسو مينسك بوجود مسيّرات قادمة من الأراضي الأوكرانية.من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة الثلاثاء شنّت ضربات واسعة النطاق على قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني في مناطق إيفانو-فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير، مؤكدة أنه لم تُوجَّه أي هجمات نحو الأراضي البولندية.
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104801837_0:37:2633:2012_1920x0_80_0_0_f54e5ca83eb2c17ee2af052960619250.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بولندا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, بولندا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

00:25 GMT 13.09.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورPolish Foreign Minister Radoslaw Sikorski
Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، اليوم السبت بأنه لا يرى حتى الآن أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
وقال سيكورسكي، الموجود في كييف، خلال خطاب أُذيع عبر التلفزيون البولندي: "لدينا علاقات دبلوماسية مع روسيا، لكنها تقتصر على التحديات المتبادلة وتبادل مذكرات الاحتجاج".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
أمس, 20:15 GMT
وأضاف: "في الدبلوماسية، تُحافَظ على قنوات التواصل ليس فقط مع الأصدقاء، بل أيضاً مع الخصوم والمنافسين. لذلك، حتى الآن لا أرى سبباً لقطع العلاقات"، مشيرا إلى أن بولندا منعت الدبلوماسيين الروس من مغادرة حدود المقاطعة التي يعملون فيها.
وأضاف وزير الخارجية: "هناك بالفعل قيود في بولندا على تنقّل الدبلوماسيين الروس داخل البلاد. لقد أغلقتُ قنصليتين روسيتين. وندعو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذونا".
وكانت القوات المسلحة البولندية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد، وقال رئيس الوزراء دونالد توسك إن المسيّرات "شكّلت خطراً" وقد تم إسقاطها فوق بولندا، واصفاً إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
ولاحقاً، صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أرداش لوكالة "سبوتنيك" بأن وارسو لم تقدّم أي أدلة على المنشأ الروسي المزعوم لتلك المسيّرات.
وفي 10 سبتمبر/أيلول، قال النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، اللواء بافيل مورافيكو، إن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلاً بشأن اقتراب طائرات مسيّرة من حدودهما، فيما أبلغت وارسو مينسك بوجود مسيّرات قادمة من الأراضي الأوكرانية.
من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة الثلاثاء شنّت ضربات واسعة النطاق على قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني في مناطق إيفانو-فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير، مؤكدة أنه لم تُوجَّه أي هجمات نحو الأراضي البولندية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала