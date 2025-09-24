عربي
https://sarabic.ae/20250924/إعلام-بولندي-سقوط-صاروخ-أطلقته-مقاتلة-إف-35-هولندية-على-منزل-سكني-شرقي-البلاد--1105227450.html
إعلام بولندي: سقوط صاروخ أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية على منزل سكني شرقي البلاد
إعلام بولندي: سقوط صاروخ أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية على منزل سكني شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بولندية، أمس الأربعاء، أن صاروخاً أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية – وليس طائرة "إف-16" بولندية – أصاب منزلاً سكنياً في بولندا خلال عملية مشتركة... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T21:35+0000
2025-09-24T21:35+0000
بولندا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898610_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_482b828c8d6e4c0b927414cc707b10be.jpg
وكان قد أُعلن، في وقت سابق، أن طائرة مسيّرة سقطت على منزل في إقليم لوبلين، ما تسبب في تدميره جزئياً، ولاحقا، ذكرت صحيفة Rzeczpospolita البولندية، أن ما أصاب المنزل لم يكن طائرة مسيّرة، بل صاروخ أطلقته مقاتلة بولندية من طراز "إف-16"، وهو ما أكده لاحقاً وزير شؤون الاستخبارات والأمن في بولندا توماش سيمونياك.لكن موقع Onet البولندي، نقل، أمس الأربعاء، أن الصاروخ أُطلق من مقاتلة "إف-35" هولندية أثناء عملية دفاعية مشتركة.يشار إلى أنه في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الدفاعات الجوية البولندية أسقطت طائرات مسيّرة "خطيرة" واصفاً إياها بأنها "روسية"، من دون تقديم أدلة.فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العدد تجاوز عشرة مسيّرات، أما القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أرداش فأكد أن بولندا لم تقدّم أي أدلة تثبت أن المسيّرات روسية المنشأ.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق طلبات تواصل من القيادة البولندية، مضيفاً أن بروكسل وحلف الناتو يوجهان يومياً اتهامات لروسيا من دون تقديم حجج.كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الواسعة التي نفذتها القوات الروسية في 10 سبتمبر/أيلول استهدفت منشآت صناعية عسكرية في أوكرانيا، ولم يُخطط خلالها لضرب أهداف في بولندا، مؤكدة استعدادها لإجراء مشاورات مع الجانب البولندي بشأن مزاعم اختراق المسيّرات الحدود.وفي السياق نفسه، قال رئيس الأركان العامة ونائب وزير الدفاع البيلاروسي، الجنرال بافل مورافيكو، إن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا خلال الليل باقتراب مسيّرات من حدودهما، فيما كانت وارسو تحذر بيلاروس من طائرات مسيّرة قادمة من أوكرانيا.وأشار إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي كان يتابع تلك المسيّرات باستمرار، وأن بعضها انحرف عن مساره نتيجة الحرب الإلكترونية، وتم إسقاط جزء منها داخل الأجواء البيلاروسية.من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لدى وارسو قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو إذا رغبت في الحصول على توضيحات بشأن حطام المسيّرات.
إعلام بولندي: سقوط صاروخ أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية على منزل سكني شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام بولندية، أمس الأربعاء، أن صاروخاً أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية – وليس طائرة "إف-16" بولندية – أصاب منزلاً سكنياً في بولندا خلال عملية مشتركة لاعتراض طائرات مسيّرة.
وكان قد أُعلن، في وقت سابق، أن طائرة مسيّرة سقطت على منزل في إقليم لوبلين، ما تسبب في تدميره جزئياً، ولاحقا، ذكرت صحيفة Rzeczpospolita البولندية، أن ما أصاب المنزل لم يكن طائرة مسيّرة، بل صاروخ أطلقته مقاتلة بولندية من طراز "إف-16"، وهو ما أكده لاحقاً وزير شؤون الاستخبارات والأمن في بولندا توماش سيمونياك.
لكن موقع Onet البولندي، نقل، أمس الأربعاء، أن الصاروخ أُطلق من مقاتلة "إف-35" هولندية أثناء عملية دفاعية مشتركة.
يشار إلى أنه في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الدفاعات الجوية البولندية أسقطت طائرات مسيّرة "خطيرة" واصفاً إياها بأنها "روسية"، من دون تقديم أدلة.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العدد تجاوز عشرة مسيّرات، أما القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أرداش فأكد أن بولندا لم تقدّم أي أدلة تثبت أن المسيّرات روسية المنشأ.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق طلبات تواصل من القيادة البولندية، مضيفاً أن بروكسل وحلف الناتو يوجهان يومياً اتهامات لروسيا من دون تقديم حجج.
كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الواسعة التي نفذتها القوات الروسية في 10 سبتمبر/أيلول استهدفت منشآت صناعية عسكرية في أوكرانيا، ولم يُخطط خلالها لضرب أهداف في بولندا، مؤكدة استعدادها لإجراء مشاورات مع الجانب البولندي بشأن مزاعم اختراق المسيّرات الحدود.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الأركان العامة ونائب وزير الدفاع البيلاروسي، الجنرال بافل مورافيكو، إن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا خلال الليل باقتراب مسيّرات من حدودهما، فيما كانت وارسو تحذر بيلاروس من طائرات مسيّرة قادمة من أوكرانيا.
وأشار إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي كان يتابع تلك المسيّرات باستمرار، وأن بعضها انحرف عن مساره نتيجة الحرب الإلكترونية، وتم إسقاط جزء منها داخل الأجواء البيلاروسية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لدى وارسو قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو إذا رغبت في الحصول على توضيحات بشأن حطام المسيّرات.
