الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 06.11.2025
رصد عسكري
روسيا
وفي هذا الصدد، تجرى دراسة خيار تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتسبب في انصهار قلب مفاعلها النووي، وقامت منظمة تشاتام هاوس البريطانية غير الحكومية بالفعل بحساب عواقب أي حادث.
الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
08:42 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 06.11.2025)
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".
ووفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تدعو نظام كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع الأوكراني والصورة السلبية عنه في الغرب.
وأضاف البيان: "إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، هي القيام بعمل تخريبي كبير، يسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم "إم إتش- 17 عام 2014".
وفي هذا الصدد، تجرى دراسة خيار تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتسبب في انصهار قلب مفاعلها النووي، وقامت منظمة تشاتام هاوس البريطانية غير الحكومية بالفعل بحساب عواقب أي حادث.
وأردف البيان: "أظهرت بيانات من نمذجة حاسوبية أُجريت خصيصا أنه، بالنظر إلى أنماط الرياح وحركة الكتل الهوائية، سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا، في منطقة انتشار الجسيمات المشعّة".
وتابع البيان: "سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطط له من قبل أوكرانيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".