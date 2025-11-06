الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-استفزاز-نووي-محتمل-من-قبل-الغرب-في-زابوروجيه--عاجل-1106790754.html
الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T08:42+0000
2025-11-06T09:15+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg
وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".ووفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تدعو نظام كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع الأوكراني والصورة السلبية عنه في الغرب.وأضاف البيان: "إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، هي القيام بعمل تخريبي كبير، يسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم "إم إتش- 17 عام 2014".وأردف البيان: "أظهرت بيانات من نمذجة حاسوبية أُجريت خصيصا أنه، بالنظر إلى أنماط الرياح وحركة الكتل الهوائية، سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا، في منطقة انتشار الجسيمات المشعّة".وتابع البيان: "سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطط له من قبل أوكرانيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن روسيا أبلغتها بهجوم مسيرة على محطة نوفوفورونيج النووية
https://sarabic.ae/20251022/روسيا-تطالب-الوكالة-الدولية-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1106265993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_fa68c7d44061e4983a3a736257ea48db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه

08:42 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 06.11.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".
ووفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تدعو نظام كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع الأوكراني والصورة السلبية عنه في الغرب.
وأضاف البيان: "إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، هي القيام بعمل تخريبي كبير، يسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم "إم إتش- 17 عام 2014".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية
22 أكتوبر, 05:43 GMT

وفي هذا الصدد، تجرى دراسة خيار تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتسبب في انصهار قلب مفاعلها النووي، وقامت منظمة تشاتام هاوس البريطانية غير الحكومية بالفعل بحساب عواقب أي حادث.

وأردف البيان: "أظهرت بيانات من نمذجة حاسوبية أُجريت خصيصا أنه، بالنظر إلى أنماط الرياح وحركة الكتل الهوائية، سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا، في منطقة انتشار الجسيمات المشعّة".
وتابع البيان: "سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطط له من قبل أوكرانيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن روسيا أبلغتها بهجوم مسيرة على محطة نوفوفورونيج النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала