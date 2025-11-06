https://sarabic.ae/20251106/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-استفزاز-نووي-محتمل-من-قبل-الغرب-في-زابوروجيه--عاجل-1106790754.html

الاستخبارات الروسية تكشف عن "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في زابوروجيه

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".ووفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تدعو نظام كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع الأوكراني والصورة السلبية عنه في الغرب.وأضاف البيان: "إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، هي القيام بعمل تخريبي كبير، يسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم "إم إتش- 17 عام 2014".وأردف البيان: "أظهرت بيانات من نمذجة حاسوبية أُجريت خصيصا أنه، بالنظر إلى أنماط الرياح وحركة الكتل الهوائية، سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا، في منطقة انتشار الجسيمات المشعّة".وتابع البيان: "سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطط له من قبل أوكرانيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن روسيا أبلغتها بهجوم مسيرة على محطة نوفوفورونيج النووية

