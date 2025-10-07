https://sarabic.ae/20251007/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-أن-روسيا-أبلغتها-بهجوم-مسيرة-على-محطة-نوفوفورونيج-النووية--1105738159.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن روسيا أبلغتها بهجوم مسيرة على محطة نوفوفورونيج النووية
وجاء في بيان الوكالة الدولية: "أبلغت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طائرة مسيرة ضربت برج تبريد في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية الليلة الماضية. ولم يؤثر ذلك على السلامة النووية أو يغير مستويات الإشعاع في المنشأة". وفي السياق ذاته، تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار المجاورة لها، يوم أمس الإثنين، لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في بيان نشر على قناة المحطة في "تلغرام": "تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار المجاورة لها مجددا لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد دعت سابقا، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرد على هجمات قوات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسيكييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
