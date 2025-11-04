https://sarabic.ae/20251104/روسيا-والصين-تعززان-التعاون-في-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-1106709860.html
روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من روسيا والصين اتفاقهما على تعميق الاتصالات والتعاون في مجالات عدة، أهمها الأنشطة الفضائية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للبيان المشترك الصادر في... 04.11.2025
2025-11-04T05:25+0000
2025-11-04T05:25+0000
2025-11-04T05:25+0000
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.
وذكر الطرفان في البيان: "اتفق الجانبان على تعميق الاتصالات في جميع مجالات الأنشطة الفضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنفيذ مشاريع برنامج التعاون في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، للفترة 2023–2027".
وأردف البيان: "اتفق الجانبان على دعم المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية، وتنسيق البعثات الروسية والصينية المخطط لها لاستكشاف القمر".
وأضاف أنه "تم الاتفاق كذلك على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، بشأن التعاون في إنشاء محطة طاقة قمرية خاصة بالمحطة العلمية القمرية الدولية".
ونصّ البيان أن "الجانبين يثمنان نتائج التعاون الروسي الصيني في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتزمان مواصلة تعميق هذا التعاون من أجل إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النوعية ولتحديث الصناعة في كلا البلدين"، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على مواصلة بناء إمكانات التعاون العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك في مجال البحوث الأساسية، والعمل على وضع خارطة طريق للتعاون بين روسيا والصين، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للفترة ما بين عامي 2026 و2030.
كما أشار البيان إلى أن موسكو وبكين، "تخططان لتوسيع استخدام المنشآت العلمية العملاقة المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية رئيسية بشكل منسّق، وإنشاء نقاط تعاون جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات بين العلماء والمؤسسات البحثية في كلا البلدين".
كما أعلن الطرفان استعدادهما للتعاون من أجل إنشاء منظمة عالمية تُعنى بتنسيق الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح البيان: "يعبّر الطرفان عن استعدادهما للعمل المشترك في إطار المبادرة الصينية لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين
، تستمر لمدة يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.