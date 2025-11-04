https://sarabic.ae/20251104/روسيا-والصين-تعززان-التعاون-في-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-1106709860.html

روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي

روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أعلنت كل من روسيا والصين اتفاقهما على تعميق الاتصالات والتعاون في مجالات عدة، أهمها الأنشطة الفضائية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للبيان المشترك الصادر في... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T05:25+0000

2025-11-04T05:25+0000

2025-11-04T05:25+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg

وذكر الطرفان في البيان: "اتفق الجانبان على تعميق الاتصالات في جميع مجالات الأنشطة الفضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنفيذ مشاريع برنامج التعاون في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، للفترة 2023–2027".وأردف البيان: "اتفق الجانبان على دعم المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية، وتنسيق البعثات الروسية والصينية المخطط لها لاستكشاف القمر".ونصّ البيان أن "الجانبين يثمنان نتائج التعاون الروسي الصيني في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتزمان مواصلة تعميق هذا التعاون من أجل إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النوعية ولتحديث الصناعة في كلا البلدين"، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على مواصلة بناء إمكانات التعاون العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك في مجال البحوث الأساسية، والعمل على وضع خارطة طريق للتعاون بين روسيا والصين، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للفترة ما بين عامي 2026 و2030.كما أعلن الطرفان استعدادهما للتعاون من أجل إنشاء منظمة عالمية تُعنى بتنسيق الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.وأوضح البيان: "يعبّر الطرفان عن استعدادهما للعمل المشترك في إطار المبادرة الصينية لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.ميشوستين: على روسيا والصين تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات المتبادلة

https://sarabic.ae/20251104/بيان-مشترك-روسيا-والصين-ستواصلان-تعزيز-التعاون-في-جميع-المجالات-1106709004.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين