روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/روسيا-والصين-تعززان-التعاون-في-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-1106709860.html
روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من روسيا والصين اتفاقهما على تعميق الاتصالات والتعاون في مجالات عدة، أهمها الأنشطة الفضائية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للبيان المشترك الصادر في... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T05:25+0000
2025-11-04T05:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg
وذكر الطرفان في البيان: "اتفق الجانبان على تعميق الاتصالات في جميع مجالات الأنشطة الفضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنفيذ مشاريع برنامج التعاون في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، للفترة 2023–2027".وأردف البيان: "اتفق الجانبان على دعم المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية، وتنسيق البعثات الروسية والصينية المخطط لها لاستكشاف القمر".ونصّ البيان أن "الجانبين يثمنان نتائج التعاون الروسي الصيني في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتزمان مواصلة تعميق هذا التعاون من أجل إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النوعية ولتحديث الصناعة في كلا البلدين"، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على مواصلة بناء إمكانات التعاون العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك في مجال البحوث الأساسية، والعمل على وضع خارطة طريق للتعاون بين روسيا والصين، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للفترة ما بين عامي 2026 و2030.كما أعلن الطرفان استعدادهما للتعاون من أجل إنشاء منظمة عالمية تُعنى بتنسيق الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.وأوضح البيان: "يعبّر الطرفان عن استعدادهما للعمل المشترك في إطار المبادرة الصينية لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.ميشوستين: على روسيا والصين تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات المتبادلة
https://sarabic.ae/20251104/بيان-مشترك-روسيا-والصين-ستواصلان-تعزيز-التعاون-في-جميع-المجالات-1106709004.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_247:0:2692:1834_1920x0_80_0_0_66fff8ec90decb1e5fd7cc41df88f4a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي

05:25 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت كل من روسيا والصين اتفاقهما على تعميق الاتصالات والتعاون في مجالات عدة، أهمها الأنشطة الفضائية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الثلاثين الدوري لرئيسي حكومتي البلدين، ميخائيل ميشوستين، ولي تشيانغ.
وذكر الطرفان في البيان: "اتفق الجانبان على تعميق الاتصالات في جميع مجالات الأنشطة الفضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنفيذ مشاريع برنامج التعاون في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، للفترة 2023–2027".
وأردف البيان: "اتفق الجانبان على دعم المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية، وتنسيق البعثات الروسية والصينية المخطط لها لاستكشاف القمر".

وأضاف أنه "تم الاتفاق كذلك على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، والإدارة الوطنية الصينية للفضاء، بشأن التعاون في إنشاء محطة طاقة قمرية خاصة بالمحطة العلمية القمرية الدولية".

ونصّ البيان أن "الجانبين يثمنان نتائج التعاون الروسي الصيني في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتزمان مواصلة تعميق هذا التعاون من أجل إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النوعية ولتحديث الصناعة في كلا البلدين"، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على مواصلة بناء إمكانات التعاون العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك في مجال البحوث الأساسية، والعمل على وضع خارطة طريق للتعاون بين روسيا والصين، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للفترة ما بين عامي 2026 و2030.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بيان مشترك: روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في جميع المجالات
04:15 GMT

كما أشار البيان إلى أن موسكو وبكين، "تخططان لتوسيع استخدام المنشآت العلمية العملاقة المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية رئيسية بشكل منسّق، وإنشاء نقاط تعاون جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات بين العلماء والمؤسسات البحثية في كلا البلدين".

كما أعلن الطرفان استعدادهما للتعاون من أجل إنشاء منظمة عالمية تُعنى بتنسيق الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح البيان: "يعبّر الطرفان عن استعدادهما للعمل المشترك في إطار المبادرة الصينية لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.
ميشوستين: على روسيا والصين تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات المتبادلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала