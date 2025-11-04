https://sarabic.ae/20251104/رئيس-الوزراء-الروسي-ميخائيل-ميشوستين-يلتقي-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينغ-في-بكين-1106708212.html
رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين
عقد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.وحضر الاجتماع من الجانب الروسي عدد من كبار المسؤولين، بينهم نواب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، دميتري تشيرنيشينكو، ألكسندر نوفاك، يوري تروتنيف، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، إلى جانب وزراء الزراعة أوكسانا لوت، والنقل أندريه نيكيتين، والتنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، والمالية أنطون سيلوانوف، ونائب مدير ديوان الحكومة إلمير تاغيروف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي غوزنوف.أما من الجانب الصيني، فقد شارك وزير الخارجية وانغ يي، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح تشنغ شانججيه، ووزيرا التجارة والمالية وانغ وينتاو ولان فوآن، والسفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، ومساعد الرئيس الصيني ليو لوهوا، ورئيس مكتب الرئيس هان شيمينغ، ومساعدا وزير الخارجية ليو بين وهونغ لي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الصينية.وبحسب ما أعلنته الحكومة الروسية مسبقًا، فقد خُصصت المحادثات لمناقشة قضايا تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الكرملين يولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن قادة البلدين يحافظون على تواصل دائم ومباشر.
03:16 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 03:27 GMT 04.11.2025)
