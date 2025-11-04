رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين
رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين
رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين
سبوتنيك عربي
عقد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T03:16+0000
2025-11-04T03:27+0000
الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/15/1074977930_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fdf4354d5307d96c313791a8ab041a6.jpg
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.وحضر الاجتماع من الجانب الروسي عدد من كبار المسؤولين، بينهم نواب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، دميتري تشيرنيشينكو، ألكسندر نوفاك، يوري تروتنيف، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، إلى جانب وزراء الزراعة أوكسانا لوت، والنقل أندريه نيكيتين، والتنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، والمالية أنطون سيلوانوف، ونائب مدير ديوان الحكومة إلمير تاغيروف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي غوزنوف.أما من الجانب الصيني، فقد شارك وزير الخارجية وانغ يي، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح تشنغ شانججيه، ووزيرا التجارة والمالية وانغ وينتاو ولان فوآن، والسفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، ومساعد الرئيس الصيني ليو لوهوا، ورئيس مكتب الرئيس هان شيمينغ، ومساعدا وزير الخارجية ليو بين وهونغ لي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الصينية.وبحسب ما أعلنته الحكومة الروسية مسبقًا، فقد خُصصت المحادثات لمناقشة قضايا تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الكرملين يولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن قادة البلدين يحافظون على تواصل دائم ومباشر.
https://sarabic.ae/20230404/رئيس-الوزراء-الصيني-يشيد-في-اتصال-مع-ميشوستين-بتطور-علاقات-الشراكة-بين-بكين-وموسكو-1075514558.html
الصين
رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين

03:16 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 03:27 GMT 04.11.2025)
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عقد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين.
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو
4 أبريل 2023, 14:31 GMT
وحضر الاجتماع من الجانب الروسي عدد من كبار المسؤولين، بينهم نواب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، دميتري تشيرنيشينكو، ألكسندر نوفاك، يوري تروتنيف، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، إلى جانب وزراء الزراعة أوكسانا لوت، والنقل أندريه نيكيتين، والتنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، والمالية أنطون سيلوانوف، ونائب مدير ديوان الحكومة إلمير تاغيروف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي غوزنوف.
أما من الجانب الصيني، فقد شارك وزير الخارجية وانغ يي، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح تشنغ شانججيه، ووزيرا التجارة والمالية وانغ وينتاو ولان فوآن، والسفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، ومساعد الرئيس الصيني ليو لوهوا، ورئيس مكتب الرئيس هان شيمينغ، ومساعدا وزير الخارجية ليو بين وهونغ لي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الصينية.
وبحسب ما أعلنته الحكومة الروسية مسبقًا، فقد خُصصت المحادثات لمناقشة قضايا تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الكرملين يولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن قادة البلدين يحافظون على تواصل دائم ومباشر.
