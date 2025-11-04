https://sarabic.ae/20251104/ميشوستين-على-روسيا-والصين-تهيئة-ظروف-مواتية-للاستثمارات-المتبادلة-1106708835.html
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن على روسيا والصين مواصلة العمل على تهيئة ظروف مواتية لجذب... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
الصين
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن على روسيا والصين مواصلة العمل على تهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة ودعم المشاريع المشتركة بين البلدين.
وأضاف ميشوستين أنه يعمل مع نظيره الصيني لي تشيانغ عبر الحكومتين على ضمان التنسيق الكامل في تنفيذ القرارات المتخذة على أعلى المستويات.
وأوضح: "أمس فقط، في مدينة هانغتشو، عقدنا الاجتماع الثالث عشر لرؤساء حكومتي روسيا والصين، حيث ناقشنا جميع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، ووضعنا مهام جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين بلدينا".
كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أهمية التعاون الإنساني والثقافي، مؤكدًا أن العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين تستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين الروسي والصيني.
ونوّه ميشوستين بنجاح تنظيم سنوات الثقافة الروسية-الصينية، معربًا عن ثقته بأن الفعاليات المقبلة ضمن إطار سنوات التعليم المتبادلة ستكون غنية ومثيرة للاهتمام.
ويقوم ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين
تستمر يومين، التقى خلالها أمس برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مدينة هانغتشو، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب المباحثات.