موسكو تطالب روته بقائمة عما يسمى "القواعد العالمية" التي زعم أن روسيا "انتهكتها"
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ينشر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قائمة كاملة بما يسمى "القواعد العالمية" التي اتهم... 06.11.2025
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ينشر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قائمة كاملة بما يسمى "القواعد العالمية" التي اتهم روسيا بانتهاكها دون أي أساس.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام، "ما هي "القواعد العالمية" التي نتحدث عنها؟ أرجو نشر قائمة كاملة على موقع حلف الناتو. في الوقت الحالي، لا أحد يعلم ما هي "القواعد" التي يتحدث عنها روته".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا، شأنها شأن الصين، وكذلك غالبية العالم، لطالما أعلنت التزامها بالقانون الدولي".

وأكدت أن "حلف الناتو، في الواقع، انتهك هذا القانون مرارًا وتكرارًا بأعماله العدوانية وتحالفاته غير الشرعية"، مستشهدةً بغزو العراق وقصف يوغوسلافيا، وأمثلة أخرى.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي "هستيريا عسكرية"
10:29 GMT

وتابعت زاخاروفا: "لا أذكر أن أي دولة عضو في حلف الناتو أعلنت إنهاء تعاونها مع الصين، على سبيل المثال، وهو ما ذكره روته. عُقدت القمة الأمريكية الصينية مؤخرًا، ولم أسمع روته ينتقد الرئيس الأمريكي بسببها".

وكان روته قد صرّح سابقا، بأن روسيا ليست وحدها في محاولاتها المزعومة لتقويض القواعد العالمية، مشيرًا إلى أن موسكو تتعاون مع الصين وكوريا الشمالية وإيران ودول أخرى.
