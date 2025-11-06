https://sarabic.ae/20251106/الكرملين-رد-فعل-الغرب-على-اجتماع-مجلس-الأمن-الروسي-هستيريا-عسكرية---1106794944.html
الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي "هستيريا عسكرية"
الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي "هستيريا عسكرية"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي الأخير هو نوع من الهستيريا العسكرية ضد روسيا، مشيرا إلى أن الإعلام الغربي لا يتوانى عن تحريف أقوال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين: "كل هذا يتماشى مع الهستيريا العسكرية المعادية لروسيا التي تستعر حاليًا في دول أوروبا الغربية".
ووجه الصحفيون سؤالا لبيسكوف حول ما إذا كان الكرملين قد انتبه لرد فعل وسائل الإعلام الغربية على اجتماع مجلس الأمن برئاسة بوتين، متسائلين عما إذا كان هناك خطر من أن تُسيء وسائل الإعلام الغربية تفسير كلمات الرئيس الروسي وتُفسرها على أنها تعليمات لبدء تجربة نووية، حيث أجاب بيسكوف: "نعم، على الرغم من جميع توضيحاتنا، وعلى الرغم من وضوح كلمات الرئيس (بوتين)، يُعدّ هذا استمرارًا لرد الفعل العاطفي المبالغ فيه لوسائل الإعلام الغربية. كثيرون منهم لا يتوانى عن تحريف معنى ما قيل".
وعلق بيسكوف على احتمال تشديد شروط الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين الروس، قائلا: "من المؤسف أن الأوروبيين يستدعون بعناية كل ما يتعلق بالمواجهة التي كانت أثناء الحرب
الباردة، وبنفس القدر من الاجتهاد تتم إضافة عناصر متطورة جديدة إلى هذه المواجهة"، مشيراً إلى "أنهم يبنون جدراناً، هم لم ينسوا كيفية القيام بذلك."
وتابع بيكوف قائلا: "للأسف، من الممكن أن نفترض بشكل تام أن الأوروبيين سوف يفرضون بعض القيود الإضافية على المواطنين الروس".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة
النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة على حد زعمه.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي. وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع
أندريه بيلاسؤوف، بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في موقع تجارب نوفايا زيمليا.
وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.