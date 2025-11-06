https://sarabic.ae/20251106/الكرملين-رد-فعل-الغرب-على-اجتماع-مجلس-الأمن-الروسي-هستيريا-عسكرية---1106794944.html

الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي "هستيريا عسكرية"

الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي "هستيريا عسكرية"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي الأخير هو نوع من الهستيريا العسكرية ضد... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T10:29+0000

2025-11-06T10:29+0000

2025-11-06T11:03+0000

روسيا

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين: "كل هذا يتماشى مع الهستيريا العسكرية المعادية لروسيا التي تستعر حاليًا في دول أوروبا الغربية".وعلق بيسكوف على احتمال تشديد شروط الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين الروس، قائلا: "من المؤسف أن الأوروبيين يستدعون بعناية كل ما يتعلق بالمواجهة التي كانت أثناء الحرب الباردة، وبنفس القدر من الاجتهاد تتم إضافة عناصر متطورة جديدة إلى هذه المواجهة"، مشيراً إلى "أنهم يبنون جدراناً، هم لم ينسوا كيفية القيام بذلك."وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة على حد زعمه.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي. وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلاسؤوف، بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في موقع تجارب نوفايا زيمليا.وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.

https://sarabic.ae/20251105/بوتين-يعلق-على-تصريح-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-الأميركية-1106765252.html

https://sarabic.ae/20251105/-ترامب-أمريكا-لا-تسعى-إلى-الحرب-مع-أحد-1106778655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا