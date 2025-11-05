عربي
بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية
وقال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: "حلل مجلس الأمن الروسي، التصريحات الصادرة عن الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة بشأن التجارب النووية".وأشار بوتين إلى أنه إذا أجرت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل أي تجارب نووية فسنتخذ إجراءات مناسبةوقال بوتين : "في هذا الصدد، أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".وأضاف بوتين: "روسيا سترد على التجارب النووية التي تجريها الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا ستُجبر على اتخاذ الإجراء المناسب إذا قررت الدول الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html
https://sarabic.ae/20251104/بيسكوف-ردا-على-ترامب-روسيا-والصين-لم-تستأنفا-أي-تجارب-نووية-1106746739.html
الولايات المتحدة الأمريكية
14:09 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 14:59 GMT 05.11.2025)
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: "حلل مجلس الأمن الروسي، التصريحات الصادرة عن الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة بشأن التجارب النووية".
وأضاف: "أود أن أشير إلى أن روسيا التزمت دائما بشكل صارم بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وليس لدينا أي خطط للانحراف عن هذه الالتزامات".
وأشار بوتين إلى أنه إذا أجرت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل أي تجارب نووية فسنتخذ إجراءات مناسبة
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمع المعلومات وتحليلها في مجلس الأمن الروسي، وتقديم مقترحات لبدء الاستعدادات المحتملة لتجارب الأسلحة النووية.
وقال بوتين : "في هذا الصدد، أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
وأضاف بوتين: "روسيا سترد على التجارب النووية التي تجريها الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا ستُجبر على اتخاذ الإجراء المناسب إذا قررت الدول الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية".

وتابع: "في الوقت نفسه، في خطابي أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2023، ذكرت أنه إذا أجرت الولايات المتحدة أو دول أخرى طرف في المعاهدة ذات الصلة "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" مثل هذه التجارب النووية "، فسوف يتعين على روسيا أيضًا اتخاذ تدابير انتقامية مناسبة".

وبين بوتين بأن روسيا حذرت من رد انتقامي إذا قررت الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
