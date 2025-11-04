https://sarabic.ae/20251104/بيسكوف-ردا-على-ترامب-روسيا-والصين-لم-تستأنفا-أي-تجارب-نووية-1106746739.html
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
سبوتنيك عربي
صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T21:42+0000
2025-11-04T21:42+0000
2025-11-04T21:42+0000
أخبار روسيا
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وقال بيسكوف لقناة روسيا اليوم: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأضاف بيسكوف: "ولذلك، للأسف، لا يمكننا الآن أن نقول ما يدور في ذهن رئيس الدولة الأمريكية".وفي تعليقه على تصريحات ترامب، قال السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، إن أي تجربة نووية من شأنها أن تقوض الاستقرار والأمن الدوليين.واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقاراتالصين ترد على مزاعم ترامب بإجراء تجارب نووية
https://sarabic.ae/20251104/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-ضد-تهديدات-ترامب-النووية-1106745787.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7346a3dea60a222bfcf8e8d35ab226e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.
وقال بيسكوف لقناة روسيا اليوم: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار إلى أن موسكو وبكين، تصران على ضرورة التزام كافة الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأضاف بيسكوف: "ولذلك، للأسف، لا يمكننا الآن أن نقول ما يدور في ذهن رئيس الدولة الأمريكية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
وفي تعليقه على تصريحات ترامب، قال السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، إن أي تجربة نووية من شأنها أن تقوض الاستقرار والأمن الدوليين
.