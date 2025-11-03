https://sarabic.ae/20251103/الصين-ترد-على-مزاعم-ترامب-بإجراء-تجارب-نووية-1106675926.html
الصين ترد على مزاعم ترامب بإجراء تجارب نووية
الصين ترد على مزاعم ترامب بإجراء تجارب نووية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري بالعاصمة بكين: "لطالما التزمت الصين بمسار التنمية السلمية، وانتهجت سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، والتزمت باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، والتزمت بتعليق التجارب النووية".وأضافت نينغ أن "بكين مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى للحفاظ على التزامات معاهدة حظر التجارب النووية".ويوم أمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، بضرورة إجراء تجارب نووية لضمان صلاحية الأجهزة، وسط مزاعم منه "بإجراء روسيا والصين تجارب نووية". وكانت أمريكا من الدول الموقعة منذ عام 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر جميع التفجيرات التجريبية النووية، سواء لأغراض عسكرية أو مدنية.
نفت الصين، اليوم الاثنين، إجراء أي تجارب نووية، وذلك بعد أن زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بكين "كانت من بين الدول التي أجرت تجارب دون علم الجمهور".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري بالعاصمة بكين: "لطالما التزمت الصين بمسار التنمية السلمية، وانتهجت سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، والتزمت باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، والتزمت بتعليق التجارب النووية".
وأضافت نينغ أن "بكين مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى للحفاظ على التزامات معاهدة حظر التجارب النووية".
وواصلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في ردها على مزاعم ترامب: "تأمل الصين أن تتخذ أمريكا إجراءات ملموسة لحماية النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي".
ويوم أمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، بضرورة إجراء تجارب نووية لضمان صلاحية الأجهزة، وسط مزاعم منه "بإجراء روسيا والصين تجارب نووية".
وكان ترامب، صرح أواخر الشهر الماضي، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".
وكانت أمريكا من الدول الموقعة منذ عام 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر جميع التفجيرات التجريبية النووية، سواء لأغراض عسكرية أو مدنية.