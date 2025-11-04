واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت قيادة الجناح الـ30 للقوات الفضائية الأمريكية، المتمركزة في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" بالستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأمريكية، مقررة يوم 4 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".

وفي السياق ذاته، أفادت مجلة "نيوزويك"، يوم أمس الاثنين، أن الإطلاق مخطط له من القاعدة باتجاه ميدان "رونالد ريغان" للاختبارات الدفاعية الصاروخية في جزيرة "كواجالين" المرجانية.

الغواصة النووية خاباروفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
أمس, 20:11 GMT
وزعمت المجلة أن هذا الإطلاق هو "إجراء روتيني وطبيعي ومخطط له منذ سنوات عدة".

ويعد هذا الاختبار المرتقب هو الثاني من نوعه خلال الشهرين الماضيين، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرت القوات البحرية الأمريكية إطلاقاً لأربعة صواريخ "ترايدنت 2 دي 5" غير مسلحة في المحيط الأطلسي، وكان صاروخ "مينيوتمان 3" ذاته، قد اختبر سابقا في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك القوات الجوية الأمريكية نحو 400 صاروخ من طراز "مينيوتمان 3" في الخدمة حاليا، يتجاوز مداها 6 آلاف ميل. هذه الصواريخ مخزنة في صوامع تحت الأرض في ولايات كولورادو ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية ووايومنغ.
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
04:37 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءاتٍ مناسبة في حال انتهاك أي دولةٍ لحظر التجارب النووية، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تُخطر موسكو بنيتها إجراء مثل هذه التجارب.

كما تساءل عما يعنيه ترامب بالتجارب النووية في دول أخرى. وأشار بيسكوف إلى أنه "إذا كان يقصد اختبارات صاروخ كروز الروسي الأخير "بوريفيستنيك"، فلا يمكن اعتبارها نووية بأي حال من الأحوال"، معربًا عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي قد أُبلغ بشكل صحيح باختباري "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" تحت الماء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
أمس, 06:21 GMT
وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.
في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.
مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
