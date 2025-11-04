https://sarabic.ae/20251104/واشنطن-تستعد-لإجراء-تجربة-لإطلاق-صاروخ-بالستي-عابر-للقارات-1106721805.html
واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجناح الـ30 للقوات الفضائية الأمريكية، المتمركزة في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبار إطلاق تجريبي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T11:57+0000
2025-11-04T11:57+0000
2025-11-04T11:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/46/1043994653_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_1260a843960ec1e616d34c831d88b35e.jpg
وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" بالستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأمريكية، مقررة يوم 4 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".وزعمت المجلة أن هذا الإطلاق هو "إجراء روتيني وطبيعي ومخطط له منذ سنوات عدة".وبحسب مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك القوات الجوية الأمريكية نحو 400 صاروخ من طراز "مينيوتمان 3" في الخدمة حاليا، يتجاوز مداها 6 آلاف ميل. هذه الصواريخ مخزنة في صوامع تحت الأرض في ولايات كولورادو ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية ووايومنغ.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.كما تساءل عما يعنيه ترامب بالتجارب النووية في دول أخرى. وأشار بيسكوف إلى أنه "إذا كان يقصد اختبارات صاروخ كروز الروسي الأخير "بوريفيستنيك"، فلا يمكن اعتبارها نووية بأي حال من الأحوال"، معربًا عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي قد أُبلغ بشكل صحيح باختباري "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" تحت الماء.وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانيةخبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
https://sarabic.ae/20251103/مجلة-أمريكية-روسيا-أول-دولة-في-العالم-قادرة-على-توجيه-ضربات-نووية-من-عمق-البحر-1106704544.html
https://sarabic.ae/20251104/بوريفيستنيك-وبوسويدون-فخر-الصناعة-النووية-الروسية--الاستخبارات-الخارجية-1106709282.html
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/46/1043994653_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b2c214739591861d322bcd838beb041d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت قيادة الجناح الـ30 للقوات الفضائية الأمريكية، المتمركزة في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" بالستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأمريكية، مقررة يوم 4 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".
وفي السياق ذاته، أفادت مجلة "نيوزويك"، يوم أمس الاثنين، أن الإطلاق مخطط له من القاعدة باتجاه ميدان "رونالد ريغان" للاختبارات الدفاعية الصاروخية في جزيرة "كواجالين" المرجانية.
وزعمت المجلة أن هذا الإطلاق هو "إجراء روتيني وطبيعي ومخطط له منذ سنوات عدة".
ويعد هذا الاختبار المرتقب هو الثاني من نوعه خلال الشهرين الماضيين، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرت القوات البحرية الأمريكية إطلاقاً لأربعة صواريخ "ترايدنت 2 دي 5" غير مسلحة في المحيط الأطلسي، وكان صاروخ "مينيوتمان 3" ذاته، قد اختبر سابقا في فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك القوات الجوية الأمريكية نحو 400 صاروخ من طراز "مينيوتمان 3" في الخدمة حاليا، يتجاوز مداها 6 آلاف ميل. هذه الصواريخ مخزنة في صوامع تحت الأرض في ولايات كولورادو ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية ووايومنغ.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.
وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءاتٍ مناسبة في حال انتهاك أي دولةٍ لحظر التجارب النووية، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تُخطر موسكو بنيتها إجراء مثل هذه التجارب.
كما تساءل عما يعنيه ترامب بالتجارب النووية في دول أخرى. وأشار بيسكوف إلى أنه "إذا كان يقصد اختبارات صاروخ كروز الروسي الأخير "بوريفيستنيك"، فلا يمكن اعتبارها نووية بأي حال من الأحوال"، معربًا عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي قد أُبلغ بشكل صحيح باختباري "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" تحت الماء.
وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.
في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.