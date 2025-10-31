https://sarabic.ae/20251031/مصدر-دبلوماسي-روسي-موسكو-تواصل-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1106609862.html
مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
صرّح مصدر دبلوماسي في موسكو، بأن روسيا تُواصل حوارها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن الاتصالات مستمرة. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "ظهرت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام مواد مدفوعة الأجر، تطرح فيها أطروحة واحدة بطرق مختلفة: "إن الاتصالات الروسية الأمريكية أدت إلى تعقيد عملية التحضير لقمة بين روسيا والولايات المتحدة، وبشكل عام، أخرت احتمالات حل الأزمة الأوكرانية".وأكد المصدر أن "الاتصالات لم تنقطع". واختتم المصدر قائلاً: "من المهم أن نلاحظ أنه لا قبل المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ولا أثناءها، ولا بعد المحادثة، لم يتجاوز الجانب الروسي التفاهمات التي توصل إليها زعماء روسيا والولايات المتحدة خلال تبادلهم المفصل لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية في القمة في ألاسكا في 15 أغسطس/آب من هذا العام".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، أن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية، لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" المجرية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية في بودابست. وافق الرئيس الروسي وعرض التحضير للقاء. بعد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع الخارجية الروسية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
