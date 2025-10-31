مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/مصدر-دبلوماسي-روسي-موسكو-تواصل-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1106609862.html
مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح مصدر دبلوماسي في موسكو، بأن روسيا تُواصل حوارها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن الاتصالات مستمرة. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية

18:04 GMT 31.10.2025
© Sputnikموسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربي
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik
صرّح مصدر دبلوماسي في موسكو، بأن روسيا تُواصل حوارها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن الاتصالات مستمرة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "ظهرت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام مواد مدفوعة الأجر، تطرح فيها أطروحة واحدة بطرق مختلفة: "إن الاتصالات الروسية الأمريكية أدت إلى تعقيد عملية التحضير لقمة بين روسيا والولايات المتحدة، وبشكل عام، أخرت احتمالات حل الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أن "الجانب الروسي يواصل الحوار مع الأمريكيين بشأن قضية التسوية الأوكرانية".

لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
26 أكتوبر, 16:59 GMT
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
26 أكتوبر, 16:59 GMT
وأكد المصدر أن "الاتصالات لم تنقطع". واختتم المصدر قائلاً: "من المهم أن نلاحظ أنه لا قبل المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ولا أثناءها، ولا بعد المحادثة، لم يتجاوز الجانب الروسي التفاهمات التي توصل إليها زعماء روسيا والولايات المتحدة خلال تبادلهم المفصل لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية في القمة في ألاسكا في 15 أغسطس/آب من هذا العام".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، أن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية، لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.
لافروف: روسيا لا تزال تنتظر الولايات المتحدة لتأكيد المقترحات التي نوقشت في ألاسكا
28 أكتوبر, 10:29 GMT
لافروف: روسيا لا تزال تنتظر الولايات المتحدة لتأكيد المقترحات التي نوقشت في ألاسكا
28 أكتوبر, 10:29 GMT
وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" المجرية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية في بودابست. وافق الرئيس الروسي وعرض التحضير للقاء. بعد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع الخارجية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن "ماركو روبيو وسيرغي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".

لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر
26 أكتوبر, 14:51 GMT
لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر
26 أكتوبر, 14:51 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
