لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر
لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر
سبوتنيك عربي
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" على يوتيوب، زجزابا على سؤال الصحفي: هل نتوقع زيارتكم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو ربما أيضا الرئيس دونالد ترامب، إلى بودابست قريبًا؟لافروف: لم أُدعَ. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس فلاديمير بوتين للقاء في بودابست. وافق الرئيس بوتين وعرض التحضير للاجتماع. أجرينا محادثة جيدة مع وزير الخارجية ميغيل روبيو. جاءت المبادرة من الولايات المتحدة.وأكد لافروف على أنه "المبادرة موجودة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما نُدعى، نقول إننا نقبل، ولنتفق على الشكل والمكان والزمان. بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلغاء الدعوة. لاحقًا، قال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".وأجاب لافروف على سؤال: لو كان رئيس الدولة الأوكرانية شخصًا آخر غير فلاديمير زيلينسكي، فهل كان النظام الأوكراني سيظل نظامًا نازيًا؟ لافروف: هذا سؤال من نوع "لو فقط". نحن نواجه نظامًا نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت اللغة الروسية، أي لغة، ناهيك عن كونها لغة رسمية للأمم المتحدة. في فلسطين، كما في أي دولة عربية أخرى، اللغة العبرية ليست محظورة. إسرائيل لم تحظر اللغة العربية. لكن فلاديمير زيلينسكي حظر اللغة الروسية.وحول الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا ذكر لافروف: الأراضي "الجديدة" ليست في الواقع أراضٍ "جديدة"، بل أراضٍ روسية تاريخية. نعم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها ضمن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية السابقة. ولم يتخيل أحد أن هذه الجمهورية السلافية ستقودها قوى تتصرف كما فعل النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. تدريجيًا، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وإعلانها السيادة، وما إلى ذلك، وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها تحت ضغط وتأثير متزايد من البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين، الذين أتيحت لهم فرصة تحقيق حلم قديم، كثيرًا ما تبناه زبيغنيو بريجنسكي وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين: أن روسيا بأوكرانيا إمبراطورية، بينما بدونها، لا تعدو أن تكون لاعبًا متوسط ​​المستوى. لم نفكر بهذه الطريقة قط. لكن فلسفة بعض السياسيين الأمريكيين، المهووسين بالفصل بين أوكرانيا وروسيا، كاشفة للغاية - إنه نفس منطق "فرّق تسد"، رغبة استعمارية في تقويض التحالفات التي لا يمكن السيطرة عليها.أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقيا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في بوادابيست، أن "هذا الأمر كله يعتمد على المبادو وهو ترامب".
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" على يوتيوب، زجزابا على سؤال الصحفي: هل نتوقع زيارتكم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو ربما أيضا الرئيس دونالد ترامب، إلى بودابست قريبًا؟
لافروف: لم أُدعَ. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس فلاديمير بوتين للقاء في بودابست. وافق الرئيس بوتين وعرض التحضير للاجتماع. أجرينا محادثة جيدة مع وزير الخارجية ميغيل روبيو. جاءت المبادرة من الولايات المتحدة.
وأشار لافروف إلى أنه " سمعتُ أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا يفيد بأن ميغيل روبيو وسيرغي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماع في هذا الوقت".
وأكد لافروف على أنه "المبادرة موجودة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما نُدعى، نقول إننا نقبل، ولنتفق على الشكل والمكان والزمان. بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلغاء الدعوة. لاحقًا، قال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".
وأجاب لافروف على سؤال: لو كان رئيس الدولة الأوكرانية شخصًا آخر غير فلاديمير زيلينسكي، فهل كان النظام الأوكراني سيظل نظامًا نازيًا؟
لافروف: هذا سؤال من نوع "لو فقط". نحن نواجه نظامًا نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت اللغة الروسية، أي لغة، ناهيك عن كونها لغة رسمية للأمم المتحدة. في فلسطين، كما في أي دولة عربية أخرى، اللغة العبرية ليست محظورة. إسرائيل لم تحظر اللغة العربية. لكن فلاديمير زيلينسكي حظر اللغة الروسية.
وحول الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا ذكر لافروف: الأراضي "الجديدة" ليست في الواقع أراضٍ "جديدة"، بل أراضٍ روسية تاريخية. نعم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها ضمن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية السابقة. ولم يتخيل أحد أن هذه الجمهورية السلافية ستقودها قوى تتصرف كما فعل النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. تدريجيًا، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وإعلانها السيادة، وما إلى ذلك، وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها تحت ضغط وتأثير متزايد من البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين، الذين أتيحت لهم فرصة تحقيق حلم قديم، كثيرًا ما تبناه زبيغنيو بريجنسكي وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين: أن روسيا بأوكرانيا إمبراطورية، بينما بدونها، لا تعدو أن تكون لاعبًا متوسط ​​المستوى. لم نفكر بهذه الطريقة قط. لكن فلسفة بعض السياسيين الأمريكيين، المهووسين بالفصل بين أوكرانيا وروسيا، كاشفة للغاية - إنه نفس منطق "فرّق تسد"، رغبة استعمارية في تقويض التحالفات التي لا يمكن السيطرة عليها.
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".
وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".
وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".
