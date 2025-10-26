https://sarabic.ae/20251026/لافروف-حول-لقاء-بوتين-بنظيره-الأمريكي-في-بودابيست-الأمر-كله-يعتمد-على-المبادر--1106411887.html
لافروف حول لقاء بوتين بنظيره الأمريكي في بودابيست: الأمر كله يعتمد على المبادر
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقيا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في بوادابيست، أن "هذا الأمر كله يعتمد على المبادر وهو ترامب".
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" على يوتيوب، زجزابا على سؤال الصحفي: هل نتوقع زيارتكم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو ربما أيضا الرئيس دونالد ترامب، إلى بودابست قريبًا؟لافروف: لم أُدعَ. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس فلاديمير بوتين للقاء في بودابست. وافق الرئيس بوتين وعرض التحضير للاجتماع. أجرينا محادثة جيدة مع وزير الخارجية ميغيل روبيو. جاءت المبادرة من الولايات المتحدة.وأكد لافروف على أنه "المبادرة موجودة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما نُدعى، نقول إننا نقبل، ولنتفق على الشكل والمكان والزمان. بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلغاء الدعوة. لاحقًا، قال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".وأجاب لافروف على سؤال: لو كان رئيس الدولة الأوكرانية شخصًا آخر غير فلاديمير زيلينسكي، فهل كان النظام الأوكراني سيظل نظامًا نازيًا؟ لافروف: هذا سؤال من نوع "لو فقط". نحن نواجه نظامًا نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت اللغة الروسية، أي لغة، ناهيك عن كونها لغة رسمية للأمم المتحدة. في فلسطين، كما في أي دولة عربية أخرى، اللغة العبرية ليست محظورة. إسرائيل لم تحظر اللغة العربية. لكن فلاديمير زيلينسكي حظر اللغة الروسية.وحول الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا ذكر لافروف: الأراضي "الجديدة" ليست في الواقع أراضٍ "جديدة"، بل أراضٍ روسية تاريخية. نعم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها ضمن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية السابقة. ولم يتخيل أحد أن هذه الجمهورية السلافية ستقودها قوى تتصرف كما فعل النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. تدريجيًا، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وإعلانها السيادة، وما إلى ذلك، وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها تحت ضغط وتأثير متزايد من البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين، الذين أتيحت لهم فرصة تحقيق حلم قديم، كثيرًا ما تبناه زبيغنيو بريجنسكي وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين: أن روسيا بأوكرانيا إمبراطورية، بينما بدونها، لا تعدو أن تكون لاعبًا متوسط المستوى. لم نفكر بهذه الطريقة قط. لكن فلسفة بعض السياسيين الأمريكيين، المهووسين بالفصل بين أوكرانيا وروسيا، كاشفة للغاية - إنه نفس منطق "فرّق تسد"، رغبة استعمارية في تقويض التحالفات التي لا يمكن السيطرة عليها.أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقيا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في بوادابيست، أن "هذا الأمر كله يعتمد على المبادو وهو ترامب".
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" على يوتيوب، زجزابا على سؤال الصحفي: هل نتوقع زيارتكم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو ربما أيضا الرئيس دونالد ترامب، إلى بودابست قريبًا؟
لافروف: لم أُدعَ. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس فلاديمير بوتين للقاء في بودابست. وافق الرئيس بوتين وعرض التحضير للاجتماع. أجرينا محادثة جيدة مع وزير الخارجية ميغيل روبيو. جاءت المبادرة من الولايات المتحدة.
وأشار لافروف إلى أنه " سمعتُ أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا يفيد بأن ميغيل روبيو وسيرغي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماع في هذا الوقت".
وأكد لافروف على أنه "المبادرة موجودة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما نُدعى، نقول إننا نقبل، ولنتفق على الشكل والمكان والزمان. بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلغاء الدعوة. لاحقًا، قال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".
وأجاب لافروف على سؤال: لو كان رئيس الدولة الأوكرانية شخصًا آخر غير فلاديمير زيلينسكي، فهل كان النظام الأوكراني سيظل نظامًا نازيًا؟
لافروف: هذا سؤال من نوع "لو فقط". نحن نواجه نظامًا نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت اللغة الروسية، أي لغة، ناهيك عن كونها لغة رسمية للأمم المتحدة. في فلسطين، كما في أي دولة عربية أخرى، اللغة العبرية ليست محظورة. إسرائيل لم تحظر اللغة العربية. لكن فلاديمير زيلينسكي حظر اللغة الروسية.
وحول الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا ذكر لافروف: الأراضي "الجديدة" ليست في الواقع أراضٍ "جديدة"، بل أراضٍ روسية تاريخية. نعم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها ضمن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية السابقة. ولم يتخيل أحد أن هذه الجمهورية السلافية ستقودها قوى تتصرف كما فعل النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. تدريجيًا، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وإعلانها السيادة، وما إلى ذلك، وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها تحت ضغط وتأثير متزايد من البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين، الذين أتيحت لهم فرصة تحقيق حلم قديم، كثيرًا ما تبناه زبيغنيو بريجنسكي وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين: أن روسيا بأوكرانيا إمبراطورية، بينما بدونها، لا تعدو أن تكون لاعبًا متوسط المستوى. لم نفكر بهذه الطريقة قط. لكن فلسفة بعض السياسيين الأمريكيين، المهووسين بالفصل بين أوكرانيا وروسيا، كاشفة للغاية - إنه نفس منطق "فرّق تسد"، رغبة استعمارية في تقويض التحالفات التي لا يمكن السيطرة عليها.
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".
وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".
وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".