https://sarabic.ae/20251028/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-مؤتمر-مينسك-الدولي-الثالث-حول-الأمن-الأوراسي-1106474731.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T10:29+0000
2025-10-28T10:29+0000
2025-10-28T10:29+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106474573_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_1c4374c95f13e2369cc6f7a9511dc9db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106474573_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_8cb1cfe434df0c251175d56980393437.jpg
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
2025-10-28T10:29+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي.