لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا, العالم

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي

10:29 GMT 28.10.2025
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي.
