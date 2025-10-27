عربي
الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ ملتزمتان بتنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية
الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ ملتزمتان بتنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، أكدا خلال اجتماعهما، اليوم الاثنين، في موسكو، التزامهما بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثات، تم تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة في تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالات العملية، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، في يونيو/حزيران 2024 في بيونغ يانغ، وكذلك على هامش احتفالات بكين بالذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية".

وتابع البيان: "أكد الوزيران التزامهما الراسخ بتنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين في أعقاب قمة بيونغ يانغ".

وأضاف البيان: "خلال مناقشة الوضع الدولي الراهن، تم التوصل إلى تفاهم مشترك بأن السبب الرئيسي لتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وشمال شرق آسيا، والعالم هي تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل وزيرة خارجية وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
بوتين: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة الموضوعة
13:09 GMT
وتابع البيان: "أعربت روسيا عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها قيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحماية سيادة البلاد وضمان أمنها".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، مؤكدا أن العلاقات بين روسيا كوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.

وجاء في بيان الكرملين: "استقبل فلاديمير بوتين وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي في الكرملين، وفي بداية اللقاء، عبر الرئيس الروسي عن أطيب تمنياته لكيم جونغ أون، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
لقاء لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة
08:43 GMT
وفي وقت سابق، وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، تلقت العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، دفعة قوية في تطوير الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشون سوي هوي، خلال محادثات مشتركة في العاصمة موسكو: "على مدارالأشهر الثلاثة والنصف الماضية، حظيت علاقاتنا بزخم إضافي وقوي للغاية في تطوير الاتفاقات الأساسية، التي توصل إليها قادتنا في يونيو 2024، خلال قمة بيونغ يانغ".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن تشوي سونغ هوي، ستقوم بزيارة عمل لروسيا في 26-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تزور روسيا وبيلاروسيا
إعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول إن المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة
