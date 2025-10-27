عربي
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، تلقت العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية،...
وقال لافروف، خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشون سوي هوي، خلال محادثات مشتركة في العاصمة موسكو: "على مدارالأشهر الثلاثة والنصف الماضية، حظيت علاقاتنا زخما إضافيا وقويا للغاية في تطوير الاتفاقات الأساسية، التي توصل إليها قادتنا في يونيو 2024، خلال قمة بيونغ يانغ".وتابع: "أصدقائي الأعزاء، يسعدنا بصدق أن تتاح لنا الفرصة للترحيب بكم في طريقكم إلى مينسك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي. ولا شك أن مشاركتنا في هذا المؤتمر المهم ستسهم في النهوض بهدفنا المشترك المتمثل في بناء نظام عالمي عادل، بما في ذلك في أوراسيا".وأردف لافروف: "لن ينسى الروس أبدًا الأعمال البطولية، التي قام بها جنود وضباط جيش الشعب الكوري الديمقراطي في مقاطعة كورسك لتحرير الأراضي الروسية. وستعزز هذه الأعمال، بلا شك، روابط الصداقة والتاريخ المشترك في نضالنا المشترك من أجل العدالة".وأضاف لافروف: "آمل اليوم أن أواصل الحوار معكم، والذي يتعلق بالطبع بالمكونات الرئيسية لجدول أعمالنا الثنائي، وسنناقش بالتأكيد الوضع الدولي، والوضع في منطقتك، وفي أوراسيا ككل، وتعاوننا الوثيق، وتنسيق خطواتنا في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف".وقالت تشوي سون هي خلال المحادثات مع لافروف: "كان اللقاء والمفاوضات بين الرفيق كيم جونغ أون والرفيق بوتين في بكين يوم 3 أيلول/سبتمبر حدثًا مهمًا، رفع الشراكة الاستراتيجية السابقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا الاتحادية إلى مستوى جديد".وتابعت: "نحن ندعم دائما سياسة القيادة الروسية الرامية إلى الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة الأراضي والعدالة الدولية، فضلا عن قضية بناء روسيا قوية".وبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو.في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن تشوي سونغ هوي، ستقوم بزيارة عمل لروسيا في 26-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تزور روسيا وبيلاروسياإعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول إن المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، تلقت العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، دفعة قوية في تطوير الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين.
وقال لافروف، خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشون سوي هوي، خلال محادثات مشتركة في العاصمة موسكو: "على مدارالأشهر الثلاثة والنصف الماضية، حظيت علاقاتنا زخما إضافيا وقويا للغاية في تطوير الاتفاقات الأساسية، التي توصل إليها قادتنا في يونيو 2024، خلال قمة بيونغ يانغ".
وتابع: "أصدقائي الأعزاء، يسعدنا بصدق أن تتاح لنا الفرصة للترحيب بكم في طريقكم إلى مينسك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي. ولا شك أن مشاركتنا في هذا المؤتمر المهم ستسهم في النهوض بهدفنا المشترك المتمثل في بناء نظام عالمي عادل، بما في ذلك في أوراسيا".
وأردف لافروف: "لن ينسى الروس أبدًا الأعمال البطولية، التي قام بها جنود وضباط جيش الشعب الكوري الديمقراطي في مقاطعة كورسك لتحرير الأراضي الروسية. وستعزز هذه الأعمال، بلا شك، روابط الصداقة والتاريخ المشترك في نضالنا المشترك من أجل العدالة".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أهمية اللجنة البرلمانية الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إلى كوريا الديمقراطية في أغسطس/ آب من هذا العام، مؤكدًا أنها "آلية مهمة أخرى لشراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف لافروف: "آمل اليوم أن أواصل الحوار معكم، والذي يتعلق بالطبع بالمكونات الرئيسية لجدول أعمالنا الثنائي، وسنناقش بالتأكيد الوضع الدولي، والوضع في منطقتك، وفي أوراسيا ككل، وتعاوننا الوثيق، وتنسيق خطواتنا في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف".
وقالت تشوي سون هي خلال المحادثات مع لافروف: "كان اللقاء والمفاوضات بين الرفيق كيم جونغ أون والرفيق بوتين في بكين يوم 3 أيلول/سبتمبر حدثًا مهمًا، رفع الشراكة الاستراتيجية السابقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا الاتحادية إلى مستوى جديد".

وأضافت: "في كل مرة ألتقي بكم، الرفيق الوزير لافروف، أدرك تماما التقارب الروحي بين بيونغ يانغ وموسكو، ودفء الصداقة بين بلدينا".

وتابعت: "نحن ندعم دائما سياسة القيادة الروسية الرامية إلى الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة الأراضي والعدالة الدولية، فضلا عن قضية بناء روسيا قوية".
وبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ، أن لافروف وتشوي، سيناقشان مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية وقضايا السياسة الدولية.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن تشوي سونغ هوي، ستقوم بزيارة عمل لروسيا في 26-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
